خطيب المسجد النبوي: اللهم احفظ المسجد الأقصى والمرابطين فيه (فيديو)

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دعا إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ عبدالبارئ الثبيتي في خطبة الجمعة اليوم، للمسجد الأقصى والمرابطين فيه.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه أولى القبلتين وثالث الحرمين لاعتداءات صهيونية، بعد اقتحامه من قبل الجنود والمحتلين.

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أعمال وحشية

وقال خطيب المسجد النبوي: “ولا يفوتنا أن ننوه هنا بإدانتنا للأعمال الوحشية التي ارتكبت في باحات المسجد الأقصى وأروقته في هذا الشهر العظيم ضد الركع السجود”.

وتابع: “وهذا العمل لا يجرّ على مرتكبيه إلا العار والشنار، وسوء العاقبة”.

وأكد أن “المقدسات لها حرمتها وقدسيتها، والاعتداء عليها جريمة كبرى”.

ودعا خطيب المسجد النبوي للمسجد الأقصى، قائلاً: حفظ الله المسجد الأقصى وأهله المرابطين فيه.

اللهم احفظ المسجد الأقصى وأهله من كل شر وسوء، اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك، ورد كيد ومكر المعتدين في نحورهم يا قوي يا عزيز.

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نسائم العشر الأواخر من رمضان

وقال خطيب المسجد النبوي، إن نسائم العشر الأواخر من رمضان أقبلت وإن نفوس الصالحين لها متشوقة.

وأوضح أن الإنسان عندما تجول الأيام الخوالي بخاطره فهو في مثل هذه المواسم يشد مئزره ويجتهد في العبادة.

وأضاف أن العشر الأواخر تحلو فيها المناجاة، وفيها يخلو العبد بربه، وفيها يرفع آماله، ويعترف العبد بذنبه ويعلن توبته.

قال جل من قائل (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ).

وفي الحديث (إنَّ اللَّهَ حيِىٌّ كريمٌ يستحي إذا رفعَ الرَّجلُ إليْهِ يديْهِ أن يردَّهما صفرًا خائبتينِ).

وبين أن في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، قال تعال (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ).

وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: (إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله. ولا يحرم خيرها إلا محروم ).

عفو يحب العفو

وأشار إلى أن الله تعالى عفو يحب العفو، وأن عفو الله هو مغفرة الذنب والتجاوز عن الخطيئة ومحو السيئات وتبديلها إلى حسنات.

قال تعالى (إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا).

وأضاف أن من كمال عفو الله ومغفرته أن العبد مهما أسرف في الذنب ثم تاب غفر جميع ذنبه.

قال تعالى (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ).

وبين أن المسلمين في قدومهم إلى ساحات وأروقة الحرمين يرجون مغفرة الله جل وعلا، ويستجيبون لنداء الحق.

قال تعالى (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ).

فيديو | خطيب المسجد النبوي عبدالباري الثبيتي: اللهم احفظ #المسجد_الأقصى وأهله المرابطين من كل سوءٍ ومعتدٍ أثيم#الإخبارية pic.twitter.com/V93eCw9GvQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 7, 2023