صدور موافقة خادم الحرمين على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري

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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على إطلاق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك.

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موعد الإطلاق مساء يوم الاثنين 19 رمضان

وسيكون موعد الإطلاق مساء يوم الاثنين 19 رمضان 1444هـ الموافق 10 من إبريل 2023م، ويأتي ذلك امتدادًا لرعايته الكريمة – أيده الله – لكافة جوانب أعمال الخير والإحسان.

في إطار حرص مقامه الكريم على مختلف الفئات المستفيدة من العمل الخيري، تزامنًا مع ما يشهده الشهر الفضيل من إقبال واسع من المحسنين.

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الشكر والامتنان للقيادة

وبهذه المناسبة، رفع رئيس الهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” رئيس اللجنة الإشرافية لمنصة إحسان، عبدالله الغامدي الشكر والامتنان للقيادة على عظيم عنايتها بالعمل الخيري.

وشكرهما وما يوليانه من دعم كبير لأعمال الخير بمختلف جوانبه انطلاقاً من حرصهما واهتمامهما.

وذلك من خلال تمكين وصول الدعم إلى مستحقيه وبأعلى درجات الكفاءة والموثوقية من خلال منصة إحسان.

ونوه بالدعم غير المحدود الذي تجده منصة إحسان للعمل الخيري من سمو ولي العهد في إطار دعم سموه لتطوير القطاع غير الربحي في المملكة.

وأكد أن المنصة حظيت بالمزيد من الخدمات والبرامج والمزايا التي توالى إصدارها؛ بما أسهم في تمكين إيصال الدعم إلى مستحقيه.

وذلك وفق عمليات تبرّع آمنة وموثوقة، ووصول شريحة كبيرة من المتبرّعين إلى مجالات خيرية متنوعة بأعلى درجات الكفاءة والموثوقية.

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إقبال كبير على الحملة

ويأتي إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثالث امتداداً للإقبال الكبير الذي حظيت به الحملة في عاميها الأول والثاني.

حيث تُمكّن المحسنين والموسرين والمتبرعين من تقديم تبرعاتهم بطريقة رقمية موثوقة وآمنة لمختلف الفرص والمجالات الخيرية.

وبلغ إجمالي التبرعات ما يزيد عن 3 مليارات و300 مليون ريال من إجمالي التبرعات التي يستفيد منها أكثر من 4.8 ملايين مستفيد.

يُشار إلى أن الهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” كُلِّفت بتأسيس منصة إحسان بموجب أمرٍ سامٍ كريم.

كما تحظى بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 12 جهة حكومية تعمل على تمكين القطاع الخيري رقميًا.

مما يدعم مكانة المملكة الرائدة في الخير والعطاء.

ورغبةً من المنصة في تسهيل التفاعل مع الحملة؛ خصصت مركز خدمة يتلقى التبرعات على مدار أيام الحملة عن طريق الرقم (8001247000).

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