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“السعودي للتنمية” يموّل مشروع سد مهمند بباكستان بقيمة 240 مليون دولار
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“السعودي للتنمية” يموّل مشروع سد مهمند بباكستان بقيمة 240 مليون دولار

“السعودي للتنمية” يموّل مشروع سد مهمند بباكستان بقيمة 240 مليون دولار

“السعودي للتنمية” يموّل مشروع سد مهمند بباكستان بقيمة 240 مليون دولار
٠٣:٠١:٢١ م، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وقّع الصندوق السعودي للتنمية ممثّلًا في الرئيس التنفيذي الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم في إسلام آباد؛ اتفاقية تنموية مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

وتستهدف الاتفاقية تمويل مشروع سد مهمند للطاقة الكهرومائية من خلال قرض تنموي ميسّر مقدم من المملكة عبر الصندوق بقيمة تتجاوز (240) مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى تعزيز إمدادات الطاقة والمياه المخصصة للزراعة والاستهلاك اليومي، والحماية من مخاطر الفيضانات.

حفل التوقيع

ومثّل الجانب الباكستاني في حفل التوقيع وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية الدكتور كاظم نياز، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ويسعى الصندوق السعودي للتنمية من خلال تمويله لهذا المشروع إلى تعزيز قدرة باكستان على إنتاج طاقة نظيفة ومتجددة.

ويتم ذلك عبر زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء لتوليد (800) ميجاوات، بالإضافة إلى تخزين حوالي (1.6) مليون م3 من المياه لتوفير مصادر مائية مستدامة للزراعة والاستهلاك البشري.

تعزيز الأمن المائي والغذائي

وسيسهم المشروع في تعزيز الأمن المائي والغذائي، وريّ أكثر من 6773 هكتارًا من الأراضي الزراعية الجديدة وزيادة مساحة المحاصيل الحالية من 1،517 هكتارًا إلى 9،227 هكتارًا، فضلًا عن الحماية من الآثار الناجمة عن الفيضانات في المنطقة.

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