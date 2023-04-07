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حتى الغد.. خبير طقس يتوقع حالة مطرية غزيرة على هذه المناطق

حتى الغد.. خبير طقس يتوقع حالة مطرية غزيرة على هذه المناطق

حتى الغد.. خبير طقس يتوقع حالة مطرية غزيرة على هذه المناطق
٠٢:١٣:٠٩ م، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، حالة مطرية غزيرة تستمر من اليوم وحتى صباح الغد على عدد من مناطق المملكة.

استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والرياض والقصيم.

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أمطار غزيرة على هذه المناطق

وأضاف أن الحالة تمتد إلى الباحة وعسير وجازان ونجران وجنوب حائل وغرب الربع الخالي بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد مع رياح مغبرة.

هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

الحالة المتوقعة تؤدي إلى جريان السيول

وبين أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

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وتمتد إلى المدينة المنورة والقصيم وحائل والرياض وأجزاء من المنطقة الشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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