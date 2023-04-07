خدمة اليوم.. 9 خطوات للقبول بالجامعات الحكومية في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم الجمعة، لقرائها الكرام، خطوات القبول بالجامعات الحكومية في المملكة، حيث أوضحت وزارة التعليم أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن موظفي الجامعات من رفع ملفات “إكسل” بالمقبولين فيها.

خطوات القبول بالجامعات الحكومية

وأضافت أنه سيتم نشرها لتصبح متاحة بشكل فعلي، وأن الخدمة تتيح للطلاب التأكد من رفع ملفاتهم، عن طريق عدد من الخطوات:

الخطوات

1 – اختر ملف بيانات الطلاب ليتم رفعها في النظام.

2 – يتم عرض صفحة المقبولين.

3 – يتم عرض بيانات الطلاب المقبولين.

4 – اختر رفع البيانات.

5 – يتم التأكد من البيانات في الملف.

6 – يتم التأكد من هيكلة الملف.

7 – يتم فحص البيانات المرفوعة في الملف والتأكد من صحتها. وفي حال كانت البيانات صحيحة بإمكانك الدخول إلى الخدمة ونشر البيانات باختيار أيقونة “نشر البيانات”.

8 – يتم تغيير حالة الملف إلى “تم تثبيت البيانات” والسماح للجامعات الأخرى برؤية هذه البيانات.

9 – احذف البيانات غير المنشورة بالضغط على “حذف البيانات غير المنشورة”.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 19996″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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