العالم في أسبوع.. أوامر ملكية بإعفاء مسؤولين.. وإعادة فتح السفارتين بالمملكة وإيران

تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً – المملكة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حزمة من الأوامر الملكية، تضمنت إعفاء محافظ الدرعية، ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبهما.

وشملت الأوامر، إعفاء الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية من منصبه، وإعفاء فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبه، وتكليف المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان القيام بعمل الرئيس التنفيذي لـ “هيئة الرياض”، بالإضافة إلى عمله ومهامه الأخرى.

عقد وزيرا خارجية المملكة وإيران اجتماعًا في العاصمة بكين، يوم الخميس الماضي، صَدَر في أعقابه بيان مشترك.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على إعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية خلال المدة المتفق عليها، والمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جدة ومشهد.

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بصرف “معونة شهر رمضان” للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين على هذه البادرة الكريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك.

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، يوم الأربعاء الماضي، أولى الرحلات الجوية المباشرة المجدولة المنتظمة بين المملكة وجمهورية العراق.

وأفاد مراسل قناة “الإخبارية” بالعراق، باستئناف أولى الرحلات بين مطاري جدة وأربيل بإقليم كردستان بالعراق، وسط ترحيب واسع في شوارع أربيل.

أعلنت وزارة الحج والعمرة، يوم الأحد الماضي، عن تدشين المرحلة الثانية من تسجيل حجّاج الداخل، بهدف إتاحة الفرصة لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات أو أكثر.

وناشدت الوزارة الذين تنطبق عليهم الشروط إلى المسارعة في التقديم، عبر موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق “نُسُكNUSUK”.

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد قاصدي البيت العتيق منذ بدء شهر رمضان المبارك وحتى يوم السبت الماضي بلغ 9.357.853 مصليًا ومعتمرًا.

واستعرضت سلسلة من خدماتها النوعية لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار وضيوف الرحمن.

دوليًا:

جدد عشرات المستوطنين، صباح الخميس الماضي، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، وقاموا بجولات استفزازية.

وجاء ذلك تحت حماية شرطة الاحتلال، التي تمارس اعتداءاتها على المصلين والمعتكفين في الأقصى.

واصلت قوات الاحتلال قصفها لمناطق متفرقة في قطاع غزة، مخلفة أضرارًا جسيمة في ممتلكات الفلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية أن دمارًا لحق بمستشفى الدرة للأطفال في مدينة غزة، اليوم الجمعة، بعد استهداف طائرات الاحتلال بأكثر من عشرة صواريخ محيط المشفى.

أعلن حلف شمال الأطلسي يوم الثلاثاء الماضي، انضمام دولة فنلندا رسميًا لتصبح بذلك العضو رقم واحد وثلاثين بـ”الناتو”.

وأوضح أن ذلك تم بعد الحصول على آخر موافقة مطلوبة للانضمام بمصادقة البرلمان التركي على طلبها.

ألغت المحكمة العليا في السويد يوم الثلاثاء، قرارًا للشرطة بحظر حرق نسخة من المصحف الشريف.

وحسب وسائل إعلام مختلفة، فقد ألقي القبض على خمسة مسلمين في السويد بتهمة الاشتباه في التخطيط “لعمل إرهابي” خلال مظاهرة احتجاجية على حرق القرآن الكريم.