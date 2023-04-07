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خطيب المسجد الحرام: اصبروا فلكم البشرى والتوفيق والضياء والفلاح (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: اصبروا فلكم البشرى والتوفيق والضياء والفلاح (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: اصبروا فلكم البشرى والتوفيق والضياء والفلاح (فيديو)
٠١:٤٥:٤٩ م، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حث إمام وخطيب المسجد الحرام، فضيلة الشيخ بندر بليلة، المسلمين الصائمين بالصبر خلال شهر رمضان المبارك، طمعًا في ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته وتحقيق البشرى والتوفيق والضياء والفلاح.

وقال الشيخ بليلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “واعلم أن النصر مع الصبر” أخرجه الإمام أحمد

ثم الثواب العميم والجزاء العظيم من لدن الجواد البر الكريم

يقول الله تعالى، “إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب”

ويقول تعالى: “وجزاهم بما صبروا جنة وحريرًا”.

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الكلمات الدلالية:
الشيخ بندر بليلة الصبر المسجد الحرام النصر مع الصبر خطبة الجمعة شهر رمضان

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