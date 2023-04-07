خطيب المسجد الحرام: اصبروا فلكم البشرى والتوفيق والضياء والفلاح (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حث إمام وخطيب المسجد الحرام، فضيلة الشيخ بندر بليلة، المسلمين الصائمين بالصبر خلال شهر رمضان المبارك، طمعًا في ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته وتحقيق البشرى والتوفيق والضياء والفلاح.

وقال الشيخ بليلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “واعلم أن النصر مع الصبر” أخرجه الإمام أحمد

ثم الثواب العميم والجزاء العظيم من لدن الجواد البر الكريم

يقول الله تعالى، “إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب”

ويقول تعالى: “وجزاهم بما صبروا جنة وحريرًا”.

اقرأ أيضًا:

رمضان شهر العزيمة والصبر.. 30 عيادة تدعم الإقلاع عن التدخين بالمنطقة الشمالية

أحد قصيري القامة: عوضنا الله بالإرادة والتحمل والصبر

هاشتاق “الهمكم الصبر” يتصدر الترند.. ومغردون: اللهم ارحم ضحايا الزلزال