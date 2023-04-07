شرطة نيويورك تشارك المسلمين إفطارهم في رمضان

تواصل – فريق التحرير

شارك عناصر الشرطة المسلمين في مدينة نيويورك الجالية الإسلامية في إفطار رمضاني.

مأدبة إفطار للمسلمين في نيويورك

وأقامت مأدبة الإفطار جمعية الشرطيين المسلمين في نيويورك، في مبنى شرطة المدينة، حضرتها الأسر المسلمة ودبلوماسيو الدول الإسلامية.

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شرطة نيويورك والمسلمون

وبعد الاستماع للنشيد الوطني الأمريكي، قرأ نائب رئيس جمعية الشرطيين، علي حمود أوغلو آيات من القرآن الكريم.

وفي الكلمة التي ألقاها رئيس الجمعية عادل رانا، هنأ المسلمين بشهر رمضان، وأكد على تعزيز روابط الصلة بين شرطة نيويورك والمسلمين في المدينة

“تشيلسي” يقيم إفطارًا جماعيًا في رمضان

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ومن جهة أخرى، أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، لأول مرة في تاريخه، عن إقامته إفطارًا جماعيًا في ملعبه الأصلي “ستامفورد بريدج” خلال شهر رمضان المقبل.

الإفطار في 26 مارس الماضي

وأقام نادي تشيلسي الإفطار في 26 مارس الماضي، أي بعد أيام قليلة على بداية شهر رمضان (في 23 مارس).

وقال النادي الإنجليزي في بيانه: “يوم الأحد 26 مارس، ستستضيف مؤسسة تشيلسي إفطارًا مفتوحًا على جانب الملعب في ستامفورد بريدج، وهو الإفطار الأول الذي يقيمه النادي ويستضيفه أحد ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز”.

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