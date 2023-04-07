الأعلى منذ 2019.. زيادة العمالة المنزلية بالمملكة 344 ألف عامل في 2022

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تزايدت أعداد العمالة المنزلية بالمملكة بنسبة 10.5% خلال عام 2022، إلى نحو 3.6 مليون، مقابل 3.26 مليون في نهاية عام 2021.

زيادة العمالة المنزلية بنحو 344 ألف عامل

وبلك تكون أعداد الزيادة قد بلغت نحو 344 ألف عامل خلال 12 شهرًا، وتعد هذه الزيادة هي الأعلى منذ عام 2019 البالغ حينها 1.24 مليون، وفقًا لـ”الاقتصادية”.

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ارتفاع عدد عمال الخدم وتنظيف المنازل

وجاءت الزيادة بشكل رئيس خلال عام 2022 من ارتفاع عدد “الخدم وعمال تنظيف المنازل” 304.5 ألف شخص عن مستويات 2021، فيما ارتفع عدد السائقين 40.9 ألف، و”الطباخون ومقدمو الطعام” 7.3 ألف.

عدد العمالة المنزلية

ويمثل عدد العمالة المنزلية بنهاية 2022 نحو ثلث “32.8 في المئة” من العمالة الأجنبية في المملكة إجمالاً البالغ 10.99 مليون مشتغل، فيما 66.8 في المئة “7.34 مليون” يعملون في القطاع الخاص “خاضعون لأنظمة التأمينات الاجتماعية”، و0.4 في المئة “44.1 ألف” خاضعون لأنظمة الخدمة المدنية.

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49.5 من العمالة المنزلية سائقون

ويشكل السائقون 49.5 في المئة من العمالة المنزلية في المملكة بنهاية عام 2022 بعدد 1.78 مليون سائق.

ويأتي خلفهم “الخدم وعمال تنظيف المنازل” 48 في المئة وعددهم 1.73 مليون شخص.

فيما بقية المهن تمثل نحو 2.5 في المئة من إجمالي العمالة المنزلية.

تسعة أنواع من المهن

وتشمل العمالة المنزلية في المملكة، تسعة أنواع من المهن، هي: “مديرو المنازل، السائقون، الخدم وعمال تنظيف المنازل، الطباخون ومقدمو الطعام، حراس المنازل والعمائر والاستراحات، مزارعو المنازل، خياطو المنازل، الممرضون والصحيون في المنازل، والمدرسون الخصوصيون والمربيات في المنازل”.

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ارتفاع أعداد العمالة

وارتفع عدد “السائقين” بنحو 2.3 في المئة “40.9 ألف سائق”، حيث كانوا 1.74 مليون سائق بنهاية عام 2021.

كما زاد عدد “الخدم وعمال تنظيف المنازل” 21.4 في المئة بما يعادل 304.5 ألف عامل، حيث كانوا 1.42 مليون عامل بنهاية 2021.

وزاد “الطباخون ومقدمو الطعام” 13.5 في المئة “7.3 ألف”، حيث بلغوا 61.5 ألف بنهاية 2022، مقارنة بـ54.2 ألفا بنهاية 2021.

بينما لا يتجاوز العدد الإجمالي لأي من المهن المتبقية الخمسة آلاف لكل مهنة، لذا لم تكن مؤثرة في تغير أعداد العمالة المنزلية.