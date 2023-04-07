الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
العالم في أسبوع.. أوامر ملكية بإعفاء مسؤولين.. وإعادة فتح السفارتين بالمملكة وإيران
هل المعاصي والذنوب تُنقص من أجر الصائم؟ “الخثلان” يُجيب
صدور موافقة خادم الحرمين على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري
شرطة نيويورك تشارك المسلمين إفطارهم في رمضان
حتى الغد.. خبير طقس يتوقع حالة مطرية غزيرة على هذه المناطق
خدمة اليوم.. 9 خطوات للقبول بالجامعات الحكومية في المملكة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الأعلى منذ 2019.. زيادة العمالة المنزلية بالمملكة 344 ألف عامل في 2022

الأعلى منذ 2019.. زيادة العمالة المنزلية بالمملكة 344 ألف عامل في 2022

الأعلى منذ 2019.. زيادة العمالة المنزلية بالمملكة 344 ألف عامل في 2022
٠١:٤٤:١٤ م، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تزايدت أعداد العمالة المنزلية بالمملكة بنسبة 10.5% خلال عام 2022، إلى نحو 3.6 مليون، مقابل 3.26 مليون في نهاية عام 2021.

زيادة العمالة المنزلية بنحو 344 ألف عامل

وبلك تكون أعداد الزيادة قد بلغت نحو 344 ألف عامل خلال 12 شهرًا، وتعد هذه الزيادة هي الأعلى منذ عام 2019 البالغ حينها 1.24 مليون، وفقًا لـ”الاقتصادية”.

اقرأ أيضًا:

أهم 10.. موعد ومبلغ الإكرامية الملكية في رمضان ودولة جديدة لاستقدام العمالة المنزلية

ارتفاع عدد عمال الخدم وتنظيف المنازل

وجاءت الزيادة بشكل رئيس خلال عام 2022 من ارتفاع عدد “الخدم وعمال تنظيف المنازل” 304.5 ألف شخص عن مستويات 2021، فيما ارتفع عدد السائقين 40.9 ألف، و”الطباخون ومقدمو الطعام” 7.3 ألف.

عدد العمالة المنزلية

ويمثل عدد العمالة المنزلية بنهاية 2022 نحو ثلث “32.8 في المئة” من العمالة الأجنبية في المملكة إجمالاً البالغ 10.99 مليون مشتغل، فيما 66.8 في المئة “7.34 مليون” يعملون في القطاع الخاص “خاضعون لأنظمة التأمينات الاجتماعية”، و0.4 في المئة “44.1 ألف” خاضعون لأنظمة الخدمة المدنية.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. السماح باستقدام العمالة المنزلية من سيراليون و7.5 آلاف ريال حد أقصى

49.5 من العمالة المنزلية سائقون

ويشكل السائقون 49.5 في المئة من العمالة المنزلية في المملكة بنهاية عام 2022 بعدد 1.78 مليون سائق.

ويأتي خلفهم “الخدم وعمال تنظيف المنازل” 48 في المئة وعددهم 1.73 مليون شخص.

فيما بقية المهن تمثل نحو 2.5 في المئة من إجمالي العمالة المنزلية.

تسعة أنواع من المهن

وتشمل العمالة المنزلية في المملكة، تسعة أنواع من المهن، هي: “مديرو المنازل، السائقون، الخدم وعمال تنظيف المنازل، الطباخون ومقدمو الطعام، حراس المنازل والعمائر والاستراحات، مزارعو المنازل، خياطو المنازل، الممرضون والصحيون في المنازل، والمدرسون الخصوصيون والمربيات في المنازل”.

اقرأ أيضًا:

لتوظيف العمالة المنزلية.. وزير الموارد البشرية يوقع اتفاقية مع وزيرة العمل الأوغندية

ارتفاع أعداد العمالة

وارتفع عدد “السائقين” بنحو 2.3 في المئة “40.9 ألف سائق”، حيث كانوا 1.74 مليون سائق بنهاية عام 2021.

كما زاد عدد “الخدم وعمال تنظيف المنازل” 21.4 في المئة بما يعادل 304.5 ألف عامل، حيث كانوا 1.42 مليون عامل بنهاية 2021.

وزاد “الطباخون ومقدمو الطعام” 13.5 في المئة “7.3 ألف”، حيث بلغوا 61.5 ألف بنهاية 2022، مقارنة بـ54.2 ألفا بنهاية 2021.

بينما لا يتجاوز العدد الإجمالي لأي من المهن المتبقية الخمسة آلاف لكل مهنة، لذا لم تكن مؤثرة في تغير أعداد العمالة المنزلية.

الكلمات الدلالية:
ارتفاع أعداد العمالة المنزلية التأمينات الاجتماعية الخدم السائقون الطباخون العمالة المنزلية القطاع الخاص عمال تنظيف المنازل

مواد ذات صلة

المزيد
“التعليم”: حركة النقل الخارجي اكتملت

“التعليم”: حركة النقل الخارجي اكتملت

١١:٣٣ ص، الثلاثاء، ٢٤ فبراير ٢٠١٥
نفذوا عمليات سطو على عدة متاجر.. الإطاحة بـ 4 لصوص بالرياض

نفذوا عمليات سطو على عدة متاجر.. الإطاحة بـ 4 لصوص بالرياض

٠١:٠٤ ص، الجمعة، ٢٢ أبريل ٢٠٢٢
ضبط 145 مخالفة وإغلاق 20 محلاً في «سوق الكمبيوتر» بالرياض

ضبط 145 مخالفة وإغلاق 20 محلاً في «سوق الكمبيوتر» بالرياض

٠٤:٢٥ م، الأربعاء، ٠٨ يوليو ٢٠١٥
الشنيبر: منزعجون من تفشي السِّمْنة بين طلاب المدارس

الشنيبر: منزعجون من تفشي السِّمْنة بين طلاب المدارس

١٢:٥١ م، الأثنين، ٠٢ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *