مؤسس “تيك توك” يخسر 17 مليار دولار في 2022

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خسر “تشانغ يي مين” مؤسس مجموعة “بايت دانس” الصينية المالكة لتطبيق “تيك توك”، الشخصية 17 مليار دولار خلال عام 2022.

أسباب خسارة مؤسس “تيك توك”

ووفق إحصاءات نشرتها شركة “هورون” الصينية ونقلتها شبكة “سكاي نيوز” البريطانية اليوم الخميس، فإن أسباب الخسائر غير معروفة.

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ثاني أغنى رجل أعمال في العالم تحت سن الأربعين

لكن تشانغ لا يزال ثاني أغنى رجل أعمال في العالم تحت سن الأربعين، بثروة تقدر بـ37 مليار دولار.

ويسبقه في التصنيف مارك زوكربرج، رئيس شركة ميتا الأمريكية المالكة لفيسبوك وإنستجرام، والذي تقدر ثروته بـ68 مليار دولار، ليكون قد خسر هو الآخر 8 مليارات دولار العام الماضي.

وشارك تشانغ -وهو مواطن صيني يقيم حاليا في سنغافورة- في تأسيس “بايت دانس” في بكين عام 2012.

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تطبيق الفيديوهات القصيرة

ويعود نجاح “بايت دانس” في قطاع الإنترنت شديد التنافسية في الصين، إلى حد كبير إلى تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير “دويين”، النسخة الصينية من “تيك توك”.

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تطبيق “دويين” أكثر الشركات الناشئة قيمة عالميًا

ويعد التطبيق أكثر الشركات الناشئة قيمة على مستوى العالم، إذ تبلغ قيمته السوقية 200 مليار دولار.