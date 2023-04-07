قوات الاحتلال تقصف مستشفى الدرة للأطفال في غزة

تواصل – واس:

واصلت قوات الاحتلال قصفها لمناطق متفرقة في قطاع غزة، مخلفة أضرارًا جسيمة في ممتلكات الفلسطينيين.

قصف مستشفى الدرة للأطفال

وأفادت مصادر فلسطينية أن دماراً لحق بمستشفى الدرة للأطفال في مدينة غزة، اليوم الجمعة، بعد استهداف طائرات الاحتلال بأكثر من عشرة صواريخ محيط المشفى.

اقرأ أيضًا:

إصابة فلسطينيين اثنين.. طائرات الاحتلال تواصل قصف قطاع غزة

قصف منطقة حي التفاح بمدينة غزة

كما قصفت طائرات الاحتلال منطقة حي التفاح بمدينة غزة، مما تسبب بأضرار في منازل الفلسطينيين.

في السياق، أغارت طائرات الاحتلال على عدة أهداف شمال ووسط القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين الفلسطينيين.

اقرأ أيضًا:

جيش الاحتلال يعلن بدأ قصف غزة.. والفصائل الفلسطينية تتوعد بالرد

الاعتداء على المصلين عند المسجد الأقصى

ومن جهة أخرى، اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الجمعة، على الفلسطينيين أثناء توجههم للصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس أن قوات الاحتلال المتمركزة عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى، اعتدت بالضرب على العشرات من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الدخول للأقصى للصلاة فيه.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. جنود الاحتلال يعتدون بالضرب على فلسطيني مصاب داخل المسجد الأقصى

منع الفلسطينيين من صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بالأقصى

وبيّن أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مداخل المسجد الأقصى، واعتدت عليهم بالهراوات، لعرقلة وصول الفلسطينيين، ومنعهم من أداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك.

اقرأ أيضًا:

لهذه الأسباب.. قوات الاحتلال تعتدي على المصلين عند المسجد الأقصى