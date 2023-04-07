يمارس خداعه.. إيلون ماسك يعيد “الطائر الأزرق” إلى “تويتر”

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بعد أيام من الممارسات الغريبة لـ إيلون ماسك، عاد الشعار السابق عهده للطائر الأزرق الذي عرف به تويتر بعد أيام قليلة من تغيير شعار تويتر إلى دوجكوين.

لوجو تويتر أصبح من الماضي

وارتفعت دوجكوين بقوة هائلة عند 1 سنت أمريكي بعد أن قام إيلون ماسك بهذا، وغرّد بأن لوجو تويتر أصبح من الماضي، والآن هو لوجو دوجكوين.

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الطائر الأزرق بجانب علامة التوثيق في حساب ماسك

وغيّر إيلون ماسك شكل حسابه على تويتر ليضع صورة الطائر الأزرق بجانب علامة التوثيق التي تظهر على حسابه.

وتتكبد دوجكوين الآن الخسارة الأكبر بين العملات الرئيسية بتراجع 7.45% لمستوى 0.86079 دولار للعملة الواحدة، وتحافظ على مكاسب أسبوعية بـ 22.40%.

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رأس كلب أرجواني اللون

وكان رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، قد أقدم، مساء الاثنين الماضي، على تغيير شعار منصة “تويتر” الشهير والمعروف برمز الطائر الأزرق، بشعار العملة المشفرة “دوجكوين”.

وتغير رمز منصة “تويتر” التي يمتلكها ماسك، وظهر شعار العملة المشفرة وهو عبارة عن رأس كلب أرجواني اللون على الصفحات الرئيسية للمنصة.

وحسب وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، شهدت قيمة عملة “دوجكوين” ارتفاعا ملحوظا قدر بنحو 30 بالمئة منذ أن أصبح شعارها رمزا لمنصة تويتر.

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عملة “دوجكوين”

وتعد عملة “دوجكوين” من العملات الرقمية التي دخلت سوق العملات المشفرة مؤخرا، ويأتي شعارها على شكل أحد أنواع الكلاب..

ولهذا السبب أطلق عليها فيما بعد عملة “الكلب الإلكترونية”.

ويعد إيلون ماسك من أحد الداعمين البارزين لعملة “دوجكوين”، ويسمح للأشخاص دفع ثمن السيارات الكهربائية الفاخرة التي تصنعها شركته “تسلا” باستخدام تلك العملة المشفرة.

أمر مؤقت

ووفقا لتقارير إعلامية، يُعتقد أن تغيير شعار تويتر أمر مؤقت.

ولم يعلق ماسك أو أي من إدارة تويتر حتى كتابة هذه السطور، على تلك الخطوة أو الهدف منها.