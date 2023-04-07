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“الأمن العام” ينصح بالصلاة في المساجد القريبة لتخفيف الزحام عن المسجد الحرام

“الأمن العام” ينصح بالصلاة في المساجد القريبة لتخفيف الزحام عن المسجد الحرام

“الأمن العام” ينصح بالصلاة في المساجد القريبة لتخفيف الزحام عن المسجد الحرام
١٠:٥٨:١٢ ص، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نبه الأمن العام، اليوم الجمعة، عموم المصلين بالصلاة في المساجد القريبة من مسكنه، وذلك نظرًا لما يشهده المسجد الحرام من أعداد كبيرة من المصلين في صلاة الجمعة.

صلاة الجمعة في المساجد القريبة

وقال الأمن العام على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أخي المواطن.. أخي المقيم: يشهد المسجد الحرام كثافة عالية من المصلين والمعتمرين، وصلاة الجمعة في المسجد القريب منك تخفيف للازدحام وتعاون مُقدّر”.

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تكثيف الخدمات والاستعدادات لصلاة الجمعة بالمسجد الحرام

ومن جهته، أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، تسخير كافة الإمكانات والطاقات البشرية والآلية بالمسجد الحرام لتهيئة خدمات المسجد الحرام خلال صلاة الجمعة.

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الخطط التشغيلية

وأشار إلى مواصلة تنفيذ الخطط التشغيلية التطويرية لموسم شهر رمضان المستمدة من الخبرات التراكمية لكافة الإدارات الميدانية بالمسجد الحرام وساحاته وذلك بتوجيه مباشر ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتتضمن استعدادات الرئاسة للمعتمرين والقاصدين لأداء صلاة الجمعة تجهيز (5000) عربة عادية وقرابة (3000) عربة كهربائية، وربطها عبر تطبيق “تنقل” وتشغيلها عبر خطط منهجية تتضمن تكثيف عمليات التعقيم الدوري والإشراف على تنظيم مهام دافعي العربات.

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التقنية الحديثة

وتساند التقنية الحديثة ووسائل الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الخطط التشغيلية لعمليات التعقيم والتطهير بالمسجد الحرام حيث يعمل 11 روبورتا ذكيا للتعقيم حتى 8 ساعات دون تدخل بشري عبر خريطة مبرمجة مسبقاً لتعقيم أنحاء المسجد الحرام، و20 بايوكير مهام التعقيم بالبخار الجاف للهواء والأسطح في آن واحد وبسرعة عالية وبشكل فعال بمساحة تقدر بـ 1000 متر مربع في كل ساعة.

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