لهذه الأسباب.. قوات الاحتلال تعتدي على المصلين عند المسجد الأقصى

تواصل – واس:

اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الجمعة، على الفلسطينيين أثناء توجههم للصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

الاعتداء بالضرب على عشرات الفلسطينيين

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس أن قوات الاحتلال المتمركزة عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى، اعتدت بالضرب على العشرات من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الدخول للأقصى للصلاة فيه.

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مَنْع الفلسطينيين من صلاة الجمعة الثالثة بالأقصى

وبيّن أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مداخل المسجد الأقصى، واعتدت عليهم بالهراوات، لعرقلة وصول الفلسطينيين، ومنعهم من أداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك.

كما أفادت وكالة أنباء صفا أن قوات الاحتلال اعتدت أيضًا على أصحاب البسطات من الباعة المتواجدين على أبواب الأقصى.

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مَنْع من هم دون الأربعين من دخول الأقصى

وأوضحت أن الشرطة الصهيونية منعت من هم دون الأربعين من دخول المسجد، لكن العشرات من الشبان تمكنوا من كسر الطوق الأمني ودخلوا إلى المسجد قبل دقائق من أذان الفجر.

طفل فلسطيني يُصاب بجروح

وأفادت أنباء فلسطينية عن إصابة طفل فلسطيني، بجروح في القصف الصهيوني الذي استهدف جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية: “إن طفلاً تعرض لعدة جروح، على إثر قصف صهيوني وقع قرب منزله”.

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إصابة فلسطيني في الضفة

وفي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة حوسان بالمدينة.

أضرار في مستشفى الدرة

بدورها استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية اعتداءات قوات الاحتلال التي تسببت بإلحاق أضرار في مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة.