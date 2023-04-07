الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
إصابة فلسطينيين اثنين.. طائرات الاحتلال تواصل قصف قطاع غزة
منها الرياض والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا وسيولاً على 10 مناطق
إنجاز جديد لجامعة الملك خالد..المركز الأول في إثراء المواد التعليمية
الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول على عسير حتى التاسعة مساء
لمرضى القصور والحصوات.. كيف يمكن حماية الكلى في رمضان؟
لمشاركة علامات التبويب.. “مايكروسوفت إيدج” يطلق اختبار مساحات العمل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

إصابة فلسطينيين اثنين.. طائرات الاحتلال تواصل قصف قطاع غزة

إصابة فلسطينيين اثنين.. طائرات الاحتلال تواصل قصف قطاع غزة

إصابة فلسطينيين اثنين.. طائرات الاحتلال تواصل قصف قطاع غزة
٠٩:٥٤:٣٥ ص، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أصيب فلسطينيين اثنين، اليوم الجمعة، أحدهما في القصف الصهيوني الذي استهدف جنوب قطاع غزة، والآخر برصاص قوات الاحتلال في الضفة.

طفل فلسطيني يُصاب بجروح

وأفادت أنباء فلسطينية عن إصابة طفل فلسطيني، بجروح في القصف الصهيوني الذي استهدف جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية: “إن طفلاً تعرض لعدة جروح، على إثر قصف صهيوني وقع قرب منزله”.

اقرأ أيضًا:

جيش الاحتلال يعلن بدأ قصف غزة.. والفصائل الفلسطينية تتوعد بالرد

إصابة فلسطيني في الضفة

وفي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة حوسان بالمدينة.

أضرار في مستشفى الدرة

بدورها استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية اعتداءات قوات الاحتلال التي تسببت بإلحاق أضرار في مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. جنود الاحتلال يعتدون بالضرب على فلسطيني مصاب داخل المسجد الأقصى

القصف انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني

وبينت الوزارة الفلسطينية أن القصف انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف التي تنص على حماية المؤسسات الصحية، وتحيدها من الاستهدافات العسكرية.

قصف غزة بالصواريخ

في السياق، تواصل مدفعية الاحتلال وطائراته الحربية قصف أهداف متفرقة في قطاع غزة بعدة صواريخ، مخلفة أضراراً بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.

اقرأ أيضًا:

قوات الاحتلال تعتقل 400 فلسطيني خلال اقتحامها لـ الأقصى

إطلاق نيران المضادات الأرضية على طائرات الاحتلال

وأفادت مصادر فلسطينية أن الغارات الجوية على القطاع، طالت مواقع فلسطينية في بيت حانون ورفح وخان يونس وغزة، مما أدى إلى تدمير منزل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، فيما أطلقت المقاومة الفلسطينية نيران المضادات الأرضية على طائرات الاحتلال.

الكلمات الدلالية:
اتفاقية جنيف القانون الدولي تدمير منازل الفلسطينيين طائرات الاحتلال طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة فلسطين قطاع غزة قوات الاحتلال مدفعية الاحتلال مستشفى الدرة

مواد ذات صلة

المزيد
4 شروط و7 خطوات للحصول عليها.. تنويه مهم من “التأمينات الاجتماعية” حول منحة الزواج

4 شروط و7 خطوات للحصول عليها.. تنويه مهم من “التأمينات الاجتماعية” حول منحة الزواج

٠٩:١١ ص، الأحد، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
مؤتمر صحفي يشرح تطبيق تعديلات نظام العمل الجديد

مؤتمر صحفي يشرح تطبيق تعديلات نظام العمل الجديد

٠٤:١٩ م، الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠١٥
خادم الحرمين يدعو قادة الكويت والسودان واليمن لقمة الدول العربية وأمريكا الجنوبية

خادم الحرمين يدعو قادة الكويت والسودان واليمن لقمة الدول العربية وأمريكا الجنوبية

٠٤:٤٨ م، الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠١٥
بالأسماء.. «الإسكان» تعلن مستفيدي الدفعة الثانية من المنتجات السكنية

بالأسماء.. «الإسكان» تعلن مستفيدي الدفعة الثانية من المنتجات السكنية

٠٧:٥٢ ص، الخميس، ١٦ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *