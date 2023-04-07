إصابة فلسطينيين اثنين.. طائرات الاحتلال تواصل قصف قطاع غزة

تواصل – واس:

أصيب فلسطينيين اثنين، اليوم الجمعة، أحدهما في القصف الصهيوني الذي استهدف جنوب قطاع غزة، والآخر برصاص قوات الاحتلال في الضفة.

طفل فلسطيني يُصاب بجروح

وأفادت أنباء فلسطينية عن إصابة طفل فلسطيني، بجروح في القصف الصهيوني الذي استهدف جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية: “إن طفلاً تعرض لعدة جروح، على إثر قصف صهيوني وقع قرب منزله”.

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إصابة فلسطيني في الضفة

وفي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة حوسان بالمدينة.

أضرار في مستشفى الدرة

بدورها استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية اعتداءات قوات الاحتلال التي تسببت بإلحاق أضرار في مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة.

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القصف انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني

وبينت الوزارة الفلسطينية أن القصف انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف التي تنص على حماية المؤسسات الصحية، وتحيدها من الاستهدافات العسكرية.

قصف غزة بالصواريخ

في السياق، تواصل مدفعية الاحتلال وطائراته الحربية قصف أهداف متفرقة في قطاع غزة بعدة صواريخ، مخلفة أضراراً بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.

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إطلاق نيران المضادات الأرضية على طائرات الاحتلال

وأفادت مصادر فلسطينية أن الغارات الجوية على القطاع، طالت مواقع فلسطينية في بيت حانون ورفح وخان يونس وغزة، مما أدى إلى تدمير منزل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، فيما أطلقت المقاومة الفلسطينية نيران المضادات الأرضية على طائرات الاحتلال.