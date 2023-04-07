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منها الرياض والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا وسيولاً على 10 مناطق

منها الرياض والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا وسيولاً على 10 مناطق

منها الرياض والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا وسيولاً على 10 مناطق
٠٩:٠٨:٣١ ص، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 10 مناطق

وأكد المركز أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، والرياض..

تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط.

وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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