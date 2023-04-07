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إنجاز جديد لجامعة الملك خالد..المركز الأول في إثراء المواد التعليمية
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إنجاز جديد لجامعة الملك خالد..المركز الأول في إثراء المواد التعليمية

إنجاز جديد لجامعة الملك خالد..المركز الأول في إثراء المواد التعليمية

إنجاز جديد لجامعة الملك خالد..المركز الأول في إثراء المواد التعليمية
٠٦:٢٨:٠٢ ص، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حققت جامعة الملك خالد المركز الأول في مجال إثراء الموارد التعليمية المفتوحة عبر منصة OERx، وذلك وفق التقرير الذي أصدره المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

مشاريع ومبادرات

من جانبه، أوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد الدكتور عادل قحمش أن حصول الجامعة على المركز الأول على مستوى جامعات المملكة، جاء نتيجة لعدد من مشاريع ومبادرات إثراء الموارد التعليمية المفتوحة.

وأكد قحمش أن الجامعة أسهمت في إتاحة ١٦٦٨ موردًا تعليميًّا وتجاوز التفاعل ١٠٠ ألف.

يذكر أن الجامعة حققت جوائز عالمية متعددة في مجال التعلم الإلكتروني وإتاحة وإثراء الموارد التعليمية المفتوحة.

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اعتماد برامج أكاديمية جديدة لطلاب جامعة الملك خالد

اعتماد 19 برنامجًا أكاديميًا لجامعة الملك خالد

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنها وقعت اتفاقيات لاعتماد 19 برنامجًا أكاديميًا لجامعة الملك خالد.

وأوضحت أنها ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، أنها وقعت اتفاقيات لاعتماد 19 برنامجًا أكاديميًا لجامعة الملك خالد، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

اعتماد برنامج واحد في مرحلة البكالوريوس

وأضافت أن الاتفاقيات شملت اعتماد برنامج واحد في مرحلة البكالوريوس في تخصص التسويق والتجارة الإلكترونية، و14 برنامجًا في مرحلة الماجستير، وهي:

1 – اللغة والإعلام.

2 – نظم المعلومات.

3 – أمن المعلومات.

4 – المحاسبة مهني.

5 – الهندسة الكيميائية.

6 – السياسات التربوية.

7 – علوم الحاسب الآلي.

8 – إدارة الأعمال التنفيذي.

9 – العلوم في علم البيانات.

10 – الإشراف التربوي التنفيذي.

11 – التربية “تخصص تقنيات التعليم”.

12 – هندسة السلامة والوقاية من الحريق.

13 – التربية الخاصة “تخصص اضطراب طيف التوحد”.

4 برامج في مرحلة الدكتوراه في تخصصات:

1 – القرآن وعلومه.

2 – أصول الفقه.

3 – السنة وعلومها.

4 – العقيدة والمذاهب المعاصرة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم إثراء المواد التعليمية التعلم الإلكتروني جامعة الملك خالد منصة OERx

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