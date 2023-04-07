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لمشاركة علامات التبويب.. “مايكروسوفت إيدج” يطلق اختبار مساحات العمل
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لمشاركة علامات التبويب.. “مايكروسوفت إيدج” يطلق اختبار مساحات العمل

لمشاركة علامات التبويب.. “مايكروسوفت إيدج” يطلق اختبار مساحات العمل

لمشاركة علامات التبويب.. “مايكروسوفت إيدج” يطلق اختبار مساحات العمل
٠٦:١٤:٥٤ ص، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن متصفح مايكروسوفت إيدج عن طرح معاينة عامة محدودة لميزة مساحات العمل التي تتيح حفظ مجموعات علامات تبويب المتصفح ومشاركتها باستخدام رابط واحد.

ميزة مشاركة علامات التبويب

وأوضح متصفح مايكروسوفت إيدج، في بيان له، أنه من خلال استخدام مساحات العمل، يمكن تجميع علامات التبويب حول موضوع معين وحفظها في مجموعات مصنفة بدقة داخل إبدج.

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وتضيف الميزة مساحات العمل طبقة أخرى من الوظائف من خلال مشاركة علامات التبويب المحفوظة هذه ومع الآخرين، لإضافة أو تغيير علامات التبويب لا حقاً في الوقت الفعلي.

تأمين المعلومات الخاصة

في سياق متصل، أكدت مايكروسوفت أنها لن تشارك المعلومات الخاصة عند استخدام مساحة العمل الشخصية مع الآخرين، بما في ذلك كلمات المرور أو التنزيلات أو المجموعات أو الإضافات أو ملفات تعريف الارتباطحسب موقع ذا فيرج.

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مايكروسوفت مايكروسوفت إيدج مشاركة علامات التبويب معلومات المستخدمين

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