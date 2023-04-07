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الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول على عسير حتى التاسعة مساء

الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول على عسير حتى التاسعة مساء

الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول على عسير حتى التاسعة مساء
٠٦:٢٣:٢٤ ص، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

أمطار وسيول وبرد بعسير

الحالة الجوية تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

أمطار على القصيم

في سياق متصل، تواصل هطول الأمطار على منطقة القصيم مساء أمس، حيث شملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والرس والبكيرية والبدائع ورياض الخبراء والشماسية والمراكز التابعة لمنطقة القصيم، ومازالت السحب مهيأة لهطول أمطار بإذن الله تعالى.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار الأرصاد القصيم عسير

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