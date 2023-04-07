لمرضى القصور والحصوات.. كيف يمكن حماية الكلى في رمضان؟

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وجه استشاري أمراض الكلى، د. منذر الشارخ، عدة نصائح، للمصابين بأمراض ومشكلات صحية متعلقة بوظائف الكلى، مبينا في الوقت نفسه السماح بالصيام أو الإفطار، حسب حالة المرض.

من يصوم ومن يفطر

يعتمد قرار أمان صيام المصابين بقصور الكلى على الوضع الصحي لكل حالة، وبشكل عام، يسمح بصيام غالبية الحالات التي لديها قصور كلى في مرحلتي 1 و 2. لأن وظائف الكلى تكون أكثر من %45، حسب “القبس”، ولكن يمنع الصيام عن الحالات التالية:

1- الحالات التي وصلت ألى مرحلة متقدمة من قصور الكلى (3 و4 و5). فهي تعاني من انخفاض وظائف الكلى إلى أقل من %45.

2- من لديه قصور في الكلى ولديه مضاعفات وامراض صحية مثل أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض سكر غير مسيطر عليه أو مرض مناعي أو التهاب في البول أو ارتفاع في البوتاسيوم ومعادن أخرى. (حتى لو كانت وظائف الكلى أكبر من %45).

3- من يتناول مدرات البول لأنها تضاعف خطر جفاف الجسم.

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قصور الكلى

وخلال شهر رمضان المبارك، قد يواجه مرضى قصور الكلى مشكلات في الصيام، كما أنه يجب اتباع إرشادات معينة في تناول الوجبات، أبرزها:

1- الالتزام بقرار الطبيب حال التصريح بالإفطار.

2- الراحة وتفادي الخروج في الجو الحار، لأن التعب وكثرة التعرق سيزيدان الجفاف وبالتالي تدهور حالة الكلى.

3- تجنب الإكثار في كمية الطعام خلال الوجبات. ويفضل تناول عدة وجبات خفيفة وصغيرة الحجم طوال فترة الإفطار.

4- الحرص على تكرار شرب جرعات متفرقة من الماء طوال فترة الإفطار.

5- الحفاظ على اتزان معدل سكر وضغط الدم.

6- الالتزام بالإرشادات والنصائح التغذوية التي يصفها المعالج

انتبه لهذه الأعراض

وفي السياق ذاته، نبه الأخصائي إلى أعراض أو علامات خطر تتطلب قصد الطبيب فوراً، وهي:

1- وجود دم في البول أو أصبح لونه مشابها للون الغامق

2- إذا رافق البول خروج رغوة مثل رغوة الصابون فقد يدل على وجود زلال

3- تقطع البول أو خروجه على شكل قطرات أو جريان ضعيف

4- الإحساس بالامتلاء والحاجة للتبول ولكنه لا يخرج

5- ألم عند التبول خاصة لو رافقته حمى

6- حرارة وألم في الجنب وترافقه حمى