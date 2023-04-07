مدني الرياض يباشر حريقًا بمستودع في حي الفيصلية

تواصل – فريق التحرير:

يباشر الدفاع المدني بمنطقة الرياض، اليوم الجمعة، حريقا اندلع في مستودع بحي الفيصلية، بينما مازالت عمليات إخماد الحريق مستمرة، حتى وقت كتابة الخبر.

بيان الدفاع المدني

ونشر حساب “الدفاع المدني” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بيانا مقتضبا حول الحادث، فيما لم يفصح البيان عن أسباب اندلاع الحريق، وكذلك حول وقوع إصابات.

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مستودع بحي السلى

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن تمكن “مدني الرياض” من إخماد حريق في مستودع بحي السلى.

ونشر حساب “الدفاع المدني” عبر موقع التواصل الاجتماعي “صورًا من جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق، وكتب :” أخمد مدني الرياض حريقًا في مستودع بحي السلي، ولا إصابات”.

وقبلها بأيام، نشر حساب الدفاع المدني بالرياض صورة لمراحل إخماد حريق نشب في مركبة، وقال “مدني ‎الرياض” إنه تمكن من إخماد حريق في مركبة بحي لبن دون وقوع إصابات.

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