الإطاحة بمواطن في الرياض قام بتركيب تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على مواطن، ووجهت إليه تهم قيادة مركبة بتهور، وتركيب تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية.

توثيق مقطع مصور

وأعلن حساب “الأمن العام” عبر “تويتر” أن شرطة منطقة الرياض قبضت على مواطن لقيادته مركبته بتهور وتركيب تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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مضايقة المارة وتعطيل السير

وفي وقت سابق، ألقت دوريات الأمن بمدينة بريدة بمنطقة القصيم، القبض على مواطن لمضايقته المارة وتعطيل السير في مكان عام.