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الإطاحة بمواطن في الرياض قام بتركيب تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية
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الإطاحة بمواطن في الرياض قام بتركيب تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية

الإطاحة بمواطن في الرياض قام بتركيب تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية

الإطاحة بمواطن في الرياض قام بتركيب تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية
٠٥:٤٩:٢٢ ص، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على مواطن، ووجهت إليه تهم قيادة مركبة بتهور، وتركيب تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية.

توثيق مقطع مصور

وأعلن حساب “الأمن العام” عبر “تويتر” أن شرطة منطقة الرياض قبضت على مواطن لقيادته مركبته بتهور وتركيب تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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مضايقة المارة وتعطيل السير

وفي وقت سابق، ألقت دوريات الأمن بمدينة بريدة بمنطقة القصيم، القبض على مواطن لمضايقته المارة وتعطيل السير في مكان عام.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، على ما أفاد حساب “الأمن العام” في موقع “تويتر”.

القبض على “الرجل الأخضر”

وفي سياق منفصل، ألقت دوريات الأمن، في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، القبض على “الرجل الأخضر” لقيامه بتعطيل حركة السير والتنقل بين المركبات.

وأعلن “الأمن العام” توقيف مواطن بسبب تنقله بين المركبات، وتعطيله حركة السير، ومحاولة الهروب من مركبة أمنية. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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