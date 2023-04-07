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شاهد.. تدفق سيول هضاب الطويلة جنوب رنية
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شاهد.. تدفق سيول هضاب الطويلة جنوب رنية

شاهد.. تدفق سيول هضاب الطويلة جنوب رنية

شاهد.. تدفق سيول هضاب الطويلة جنوب رنية
٠٥:٢٢:٥٨ ص، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان وتدفق السيول في هضاب الطويلة جنوب محافظة رنية بمنطقة مكة المكرمة.

تدفق وجريان السيول

ووثق المقطع من حساب طقس على تويتر ، تدفق وجريان السيول بهضاب الطويلة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

هطول أمطار رعدية

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والحدود الشمالية.

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أخبار السعودية أمطار رنية سيول هضاب الطويلة

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