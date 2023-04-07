بعد الإفطار.. مشروبات وعصائر تخلص الجسم من السموم

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ينصح الأطباء وخبراء الصحة، بعد الإفطار في شهر رمضان، بتناول بعض العصائر والمشروبات التي تساعد في تخليص الجسم من السموم .

ومشروبات وعصائر التخلص من السموم هي عبارة عن مشروبات مصنوعة من مكونات طبيعية مصممة للمساعدة في طرد السموم من الجسم، تحتوي عادةً على الفواكه والخضراوات والأعشاب والتوابل التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، بحسب موقع healthline.

مشروبات لطرد السموم من الجسم

كما تحتوي بعض مشروبات وعصائر التخلص من السموم أيضًا على مكونات مثل خل التفاح وعصير الليمون والزنجبيل ، والتي يُعتقد أنها تساعد في الهضم وتعزز فقدان الوزن، وتشمل هذه المشروبات مايلي:

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وتفصيلا، ثبت علمياً أن الزنجبيل يزيد من عملية التمثيل الغذائي ويعزز حرق الدهون ، في حين أن عصير الليمون قد يساعد في قمع الشهية وتقليل تناول السعرات الحرارية.

كذلك فإن خل التفاح يساعد أيضًا في إنقاص الوزن، ربما عن طريق تقليل مقاومة الأنسولين وزيادة الشعور بالامتلاء.

ويمكن أن تكون مشروبات وعصائر التخلص من السموم إضافة مفيدة إلى نظام غذائي صحي وممارسة روتينية ، ولكنها ليست بديلاً عن هذه المكونات الأساسية لفقدان الوزن.

وصفات طبيعية للتخلص من السموم

1. عصير أخضر

مكونات:

1 كوب سبانخ

1 موزة

1/2 كوب شرائح خيار

1/2 كوب أناناس مفروم

1/2 كوب حليب لوز غير محلى

1 ملعقة طعام من بذور الشيا

تعليمات: تُمزج جميع المكونات في الخلاط وتُمزج حتى تصبح ناعمة.

2. الليمون والزنجبيل ديتوكس

مكونات:

1 ليمون ، معصور

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور

1 ملعقة كبيرة عسل

2 كوب ماء

تعليمات: يُمزج جميع المكونات في إبريق ويقلب جيدًا، ويبرد في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل.

3. خل التفاح والقرفة

مكونات:

1 ملعقة كبيرة خل التفاح

1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة كبيرة عسل

2 كوب ماء

تعليمات: يتم مزج جميع المكونات في كوب وحركها جيدًا، ويوضع بالميكروويف لمدة 30 ثانية أو حتى يسخن، ويشرب طازجا.

ويؤكد الخبراء أهمية استشارة الطبيب المعالج في حالة الأمراض المزمة قبل اتباع أي وصفات للتخسيس أو إنقاص الوزن.

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