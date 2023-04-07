رئيس هيئة الأركان العامة يزور الوحدات العسكرية في هذه المناطق

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زار معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أمس الوحدات العسكرية في المنطقة الشمالية والشرقية.

واستهل معاليه زياراته بـ “قوة رفحاء”، وكان في استقباله لدى وصوله قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن خالد الجهني, واستمع معالي رئيس هيئة الأركان العامة إلى إيجاز من قائد “قوة رفحاء” اللواء الركن فهد المرخان حول المهام والواجبات العملياتية للقوة والوحدات الأمامية المرابطة.

قاعدة الملك سعود الجوية

بعد ذلك، انتقل معاليه إلى قاعدة الملك سعود الجوية بالقطاع الشرقي، وكان في استقباله، قائد القاعدة اللواء الطيار الركن محمد الثبيتي, ثم تجول على منشآت ومرافق القاعدة، مستمعاً لإيجاز عن مهامها وواجباتها وأدوارها.

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بعدها توجه رئيس هيئة الأركان إلى “قوة حفر الباطن”, وخلال الزيارة، استمع إلى إيجاز من قائد القوة اللواء الركن عبدالله العتيبي عن المهام والواجبات المناطة بها.

زيارة المنطقة الشرقية

واختتم معاليه، زياراته بالمنطقة الشرقية، وكان في استقباله قائد المنطقة اللواء الركن سعيد أبو عساف، وقائد مجموعة الدفاع الجوي الخامسة اللواء الركن خالد أبو قيس, واستمع إلى إيجاز قائد “قوة النعيرية” اللواء الركن سعد القحطاني عن مهام وواجبات القوة في قطاع المسؤولية.

ونقل معالي رئيس هيئة الأركان العامة لمنسوبي الوحدات التي زارها، تحيات وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -،

وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيداً ببطولات ومواقف منسوبي القوات المسلحة المشرفة لضمان أمن واستقرار البلاد، وبالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتعون به في أداء الواجبات والمهام الموكلة لهم.

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