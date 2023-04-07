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دعاء اليوم السادس عشر من رمضان “لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان “لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان “لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”
٠٥:٠٥:٤١ ص، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

من الأدعية التي يجب على المؤمن أن يحفظها ويرددها، ما ورد في كتاب الله، في أكثر من موضع، كما أشار إليها النبي ﷺ، في أكثر من حديث ورد في السنة.

دعوة ذي النون

قال رسول الله ﷺ : ( دعوة ذي النون – إذ دعا وهو في بطن الحوت – : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ؛ فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له ) [أخرجه الترمذي وأحمد بسند حسن ]

الصبر على العناء

وقد بين القرآن الكريم من خلال قصة يونس عليه السلام مدى فضل الله وإنعامه عليه، كما أنعم على الأنبياء المتقدمين الذين ذكر قصصهم، وأجاب دعاءهم بعد الكرب والشدة، ومقاساة الأهوال، والصبر على العناء، إذ خرج من قريته وترك قومه غضبا لله على كفر قومه وإعراضهم عن أمر الله تعالى، وقد امتلأ قلبه غيظا وضجرا من قومه فاستعجل عليهم العذاب.

وهذا ما أشار إليه القرآن وهو يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر على الناس فلا يكون مثل يونس عليه السلام، قال الله: {فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (48)}.

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