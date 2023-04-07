“كراهية وعنصرية”.. ماذا يحدث للمسلمين في الدنمارك؟

تواصل- فريق التحرير:

تقدر نسبة المسلمين في الدنمارك بـ5%، معظمهم إما مهاجرون أو من نسل مهاجرين من تركيا وباكستان والعراق والصومال، إلى جانب عدد كبير من الدنماركيين الذين اعتنقوا الإسلام حديثاً.

ويعيش المسلمون في الدنمارك “أقلية”، وسط مشاعر متزايدة من الكراهية والمعاداة.

معاداة المسلمين

تظل الوحدة قضية شخصية كبيرة بالنسبة للمسلمين الجدد من الدنماركيين، إلا أن موجة معاداة المسلمين تعد أمراً أكبر خطورة، خصوصاً في ظل عدم اعتراف الدولة بوجودها.

وشهدت السنوات الأخيرة، الدنمارك نقاشات وخلافات سياسية بشأن اندماج المسلمين في المجتمع الدنماركي، بما في ذلك قضايا مثل ارتداء الحجاب والذبح الحلال.

ويعتقد الخبراء أن نشأة النقاش بشأن المسلمين تعود إلى رفض الطيف السياسي السائد الاعتراف بوجود ظاهرة الإسلاموفوبيا في البلاد.

وصنف تقرير الإسلاموفوبيا الأوروبي لعام 2022 الدنمارك على أنها الدولة الأكثر عرضة لهذه الظاهرة تجاه المسلمين، إلى جانب فرنسا والنمسا.

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مظاهر الكراهية:

نقلت وسائل إعلام عن مديرة الأبحاث بمركز حقوق المسلمين في الدنمارك، آمنة حساني،قولها :” إن المسلمين يقبعون في أدنى درجات السلم الاجتماعي والاقتصادي في البلاد”.

وتابعت في حديثها عن المسلمين: “يواجهون كلاجئين أيضاً التمييز، ليس بسبب تصاعد المشاعر المعادية للمسلمين فقط، ولكن أيضاً بسبب صرامة شروط المواطنة وسياسات الفصل العرقي في البلاد”.

وكشف تقرير صادر عن الشرطة الدنماركية عام 2018 أنه من بين 112 جريمة كراهية جرى تسجيلها في البلاد بدوافع دينية، كان 56% من الضحايا مسلمين.

مسلمون جدد في الدنمارك:

ونقلت وسائل إعلام عن “جمال ماتياس” وهو مسلم اعتنق الأغسلام منذ 3 سنوات قال : “رمضان مختلف بالنسبة إلى مسلم جديد في بلد ذي أقلية مسلمة”.

وأضاف: “لا نتلقى تأييداً خارج المساجد سواء من العائلة أو الأصدقاء الذين يمكنهم فهم أو مشاركة تجربتنا الدينية. وهذا الشعور بالوحدة يزداد في رمضان”.

وتابع ماتياس الشاب العشريني الذي اعتنق الإسلام :” المتدينون من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، حتى لو كانوا يعيشون في بلدان غير مسلمة، فإنهم يجدون دعماً من العائلة والأصدقاء والمقربين، وبخاصة في رمضان حيث يشاركونهم تجربة الصيام”.

وواصل في حديثه: “لا أحد في عائلتي مسلم، لذلك لا يوجد أحد للاحتفال معه. فعندما أعود إلى المنزل، لا يوجد أحد سواي”.

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