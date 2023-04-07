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تكثيف الخدمات والاستعدادات لصلاة الجمعة بالمسجد الحرام

تكثيف الخدمات والاستعدادات لصلاة الجمعة بالمسجد الحرام

تكثيف الخدمات والاستعدادات لصلاة الجمعة بالمسجد الحرام
٠٥:٠٦:٣١ ص، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، تسخير كافة الإمكانات والطاقات البشرية والآلية بالمسجد الحرام لتهيئة خدمات المسجد الحرام خلال صلاة الجمعة.

الخطط التشغيلية

وأشار إلى مواصلة تنفيذ الخطط التشغيلية التطويرية لموسم شهر رمضان المستمدة من الخبرات التراكمية لكافة الإدارات الميدانية بالمسجد الحرام وساحاته وذلك بتوجيه مباشر ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتتضمن استعدادات الرئاسة للمعتمرين والقاصدين لأداء صلاة الجمعة تجهيز (٥٠٠٠) عربة عادية وقرابة (٣٠٠٠) عربة كهربائية، وربطها عبر تطبيق “تنقل” وتشغيلها عبر خطط منهجية تتضمن تكثيف عمليات التعقيم الدوري والإشراف على تنظيم مهام دافعي العربات.

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التقنية الحديثة

وتساند التقنية الحديثة ووسائل الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الخطط التشغيلية لعمليات التعقيم والتطهير بالمسجد الحرام حيث يعمل 11 روبورتا ذكيا للتعقيم حتى 8 ساعات دون تدخل بشري عبر خريطة مبرمجة مسبقاً لتعقيم أنحاء المسجد الحرام، و20 بايوكير مهام التعقيم بالبخار الجاف للهواء والأسطح في آن واحد وبسرعة عالية وبشكل فعال بمساحة تقدر بـ 1000 متر مربع في كل ساعة.

الكلمات الدلالية:
الذكاء الاصطناعي المسجد الحرام شؤون الحرمين صلاة الجمعة

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