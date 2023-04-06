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الانتهاء من صيانة الناقلة البديلة لـ”صافر” وبداية رحلتها في البحر الأحمر
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الانتهاء من صيانة الناقلة البديلة لـ”صافر” وبداية رحلتها في البحر الأحمر

الانتهاء من صيانة الناقلة البديلة لـ”صافر” وبداية رحلتها في البحر الأحمر

الانتهاء من صيانة الناقلة البديلة لـ”صافر” وبداية رحلتها في البحر الأحمر
٠٢:٣٢:٤٨ ص، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أبحرت ناقلة النفط نوتيكا Nautica إلى البحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، بعد استكمال إجراءات صيانة اعتيادية وتعديلات عليها، لتحل بديلا للناقلة “صافر”.

بدء عملية الإنقاذ

وأعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، أن الناقلة البديلة غادرت تشوشان في طريقها إلى البحر الأحمر.

إلا أنه أكد الحاجة الماسة إلى إغلاق الفجوة التمويلية لبدء عملية الإنقاذ ومنع حدوث تسرب نفطي كبير، حسب “عكاظ”.

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الجدول الزمني

ومن المتوقع أن تصل الناقلة البديلة إلى موقع الخزان العائم “صافر”، الراسي قبالة ميناء رأس عيسى على السواحل الغربية لليمن، في أوائل مايو القادم لإتمام عملية النقل.

من جانبها، أفادت شركة سميث سالفيدج الهولندية المنفذة لخطة إنقاذ خزان صافر النفطي، بأنها ستبدأ مرحلة العمل على تثبيت الناقلة الجديدة ونقل النفط الخام من صافر، خلال شهري يونيو ويوليو القادم، وقد تمتد العملية حتى منتصف أغسطس المقبل.

وتبلغ الميزانية المنقحة للمرحلة الأولى من العملية، بما في ذلك نقل النفط الخام من صافر، نحو 129 مليون دولار، بينما التعهدات التي حصلت عليها حتى الآن تصل إلى 95 مليون دولار، وهو ما يعني أن هناك حاجة إلى 34 مليون دولار للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من العملية الإنقاذية الطارئة.

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أخبار اليمن ‏الأمم المتحدة البحر الأحمر الناقلة Nautica تسرب نفطي خزان صافر ناقلة نفط بديلة

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