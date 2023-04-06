لن تتوقع السبب.. هوندا تستدعي 563 ألف سيارة من أمريكا

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة هوندا العملاقة للسيارات، أمس الخميس، عن قرارها بتسحب 563 ألف سيارة رياضية متعددة الأغراض من طراز سي.آر-في تم بيعها بالفعل أو تم تسجيل بيعها في الولايات الأمريكية.

مخاوف من الصدأ

وأوضحت الشركة أن الاستدعاء لهذا العدد الضخم من السيارات، جاء بسبب أن أملاح الطرق قد تؤدي إلى تآكل التصميم وربما إلى إنفصال ذراع الجر الخلفية.

ويشمل السحب سيارات سي.آر-في من عام 2007 حتى عام 2011 في 22 ولاية ومقاطعة كولومبيا، حيث يتم استخدام ملح الطرق اعتياديا. ويقوم التجار بفحص وتركيب دعامات أو إصلاح للتصميم الخلفي مجانا إذا اقتصى الأمر، حسب “رويترز”.

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شكاوى العملاء

من جانبه، قالت هوندا إن: عملية الإصلاح بعد السحب ليست جاهزة بعد، وأوردت إنها تلقت 61 شكوى من عملاء أمريكيين، لكن لم ترد تقارير عن وفيات أو إصابات ترتبط بقرار السحب، حسب “الاقتصادية”.

وأصدرت هوندا طلب سحب نحو 84 ألف سيارة من طراز سي.آر-في من كندا عام 2019 بسبب المشكلة نفسها، لكنها أفادت حينئذ بأنها اعتقدت أن معدل صدأ التصميم الخلفي لا يؤثر على السلامة في العمر الافتراضي للمركبات في الولايات المتحدة بسبب قلة الطرق غير المعبدة وانخفاض كميات الملح المستخدمة في إذابة الجليد.