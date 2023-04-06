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بطول 600 متر.. محافظة الدلم تنظم أطول مائدة إفطار رمضاني

بطول 600 متر.. محافظة الدلم تنظم أطول مائدة إفطار رمضاني

بطول 600 متر.. محافظة الدلم تنظم أطول مائدة إفطار رمضاني
٠٢:٢٥:١٤ ص، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أقامت بلدية محافظة الدلم مائدة إفطار جماعي وصل طولها ما يقارب 600 متر في منتزه الضاحي، حيث وفرت خلال مائدة الإفطار، أكثر من 12500 وجبة منوعة.

وشارك في تحضير المائدة وتنفيذها منسوبي البلدية وأبناء المحافظة المتطوعين والمتطوعات، وذلك لمبدأ تنمية المسؤولية الاجتماعية.

مبادرة إفطار صائم

كما نفذت بلدية الدلم عددا من المبادرات بالتعاون مع الشركاء، كان من أبرزها مبادرة “إفطار صائم”، وذلك بتوزيع أكثر من 3000 وجبة إفطار للصائمين بطرق المحافظة والمسافرين منذ بداية الشهر الكريم.

إضافة إلى عدد من الفعاليات الثقافية والدينية والاجتماعية والرياضية تستهدف أفراد الأسرة، وذلك لتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الفرد والمجتمع.

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إفطار الصائمين في بريدة

وفي الوقت نفسه، تقدم موائد الإحسان لتفطير الصائمين التابعة لجمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة ، مبادرة إفطار للصائمين ، وتحضير وتقديم وجبات مطبوخة، في 3 مواقع بمدينة بريدة بمشاركة 915 متطوعًا.

مشروع إفطار الصائمين

ويقدم في المشروع وجبات تتنوع بين الكبسة السعودية بالدجاج واللحم، والشوربة، والتمور، والمرطبات، والمياه الصحية، فيما يتم تحضير وجبات لكبار السن تضمن التنوع في تقديم أصناف الغذاء.

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أخبار السعودية اليوم بلدية محافظة الدلم مائدة إفطار جماعي مبادرة إفطار الصائمين منتزه الضاحي

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