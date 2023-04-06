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رواتب تصل لـ 12 ألف ريال.. مئات الوظائف الشاعرة في جهات حكومية
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رواتب تصل لـ 12 ألف ريال.. مئات الوظائف الشاعرة في جهات حكومية

رواتب تصل لـ 12 ألف ريال.. مئات الوظائف الشاعرة في جهات حكومية

رواتب تصل لـ 12 ألف ريال.. مئات الوظائف الشاعرة في جهات حكومية
٠٢:٣١:١١ ص، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشر حساب الوظائف الحكومية أهم الوظائف الشاغرة في عدد من القطاعات والهيئات والجهات الحكومية.

وأوضح حساب الوظائف الحكومية في تغريدة عبر “تويتر”، أن الرواتب لهذه الوظائف تصل إلى 12 ألف ريال.

تفاصيل الوظائف الشاغرة

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وجاءت تفاصيل الوظائف الشاغرة المتاحة أو المنتظرة كالتالي:

– وظائف في نيوم – رواتب تصل إلى (9,250) ريال

– وظائف شاغرة لدى قطار المشاعر (7000) وظيفة

– وظائف لدى النقابة (بإشراف وزارة الحج)

– وظائف في روشن – مكافأة تصل إلى (12,000) ريال

– وظائف بوزارة الحرس الوطني (202) وظيفة

– وظائف في لين – مكافأة (8,500) ريال

– وظائف شاغرة لدى وزارة الصحة حوالي (90) فرصة وظيفية

– وظائف شاغرة لدى وزارة الداخلية

طريقة وروابط التقديم

وأشار حساب الوظائف الحكومية، إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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أخبار السعودية رواتب فرص وظائف وظائف حكومية

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