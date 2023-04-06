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سحور ليلة السادس عشر من رمضان.. وجبة سريعة من “البيض” لكل الأعمار

سحور ليلة السادس عشر من رمضان.. وجبة سريعة من “البيض” لكل الأعمار

سحور ليلة السادس عشر من رمضان.. وجبة سريعة من “البيض” لكل الأعمار
٠١:٥٨:٣١ ص، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعد البيض أحد الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية اللازمة لصحة الجسم، وله العديد من الفوائد، كما يمكن الاتعماد علىه بشكل أساسي في وجبة السحور

وحسب موقع “خبرني” يمكن إعداد وجبة سحور صحي مكونة من الأومليت بالمشروم والجبن، وهي وصفة بسيطة، وسريعة، كما أنها مفيدة لمختلف الأعمار.

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مكونات أومليت الجبن والمشروم

– 3 بيضات

– ¼ كوب جبن موتزاريلا أو شيدر مبشور

–  3 حبات مشروم مقطعة قطعًا صغيرة

– ملعقة كبيرة من السمن البلدي أو زبد طبيعي

–  بصلة صغيرة مقطعة قطعًا صغيرة

– ملح حسب الرغبة

طريقة التحضير

– خفق البيض مع الملح والفلفل والجبن

– إحضار مقلاة غير لاصقة وسخني السمن أو الزبد على نار متوسطة

– وضع البيض في المقلاة وانتظري حتى يتماسك من الأسفل

– إضافة البصل والمشروم على الوجه ثم انتظري من دقيقة إلى اثنتين

– تقليب نصف قرص البيض بحيث يكون البصل والمشروم في المنتصف

– هدئ النار قليلًا ثم غطي المقلاة 3 دقائق حتى تتأكدي من تمام نضج البيض

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