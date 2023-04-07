صلاة الجمعة في “الجامع العتيق”.. مسجد الشافعي بجدة أحد أهم المساجد التاريخية في المملكة

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، هذه الفقرة كل يوم جمعة خلال شهر رمضان، لتضع لكم في كل فقرة أحد مساجد المملكة التاريخية التي يمكن أن تكون اختيارك لصلاة الجمعة.

وفي الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، فإننا نذهب إلى أهل جدة لإلقاء الضوء على أحد أهم المساجد التاريخية والعريقة في المملكة وهو المسجد العتيق المعروف باسم “مسجد الشافعي”.

العمارة الإسلامية وجذور التاريخ

تزخر محافظة جدة بمساجدها الضاربة في أعماق التاريخ التي يرجع بعضها لمئات السنين مازجة بين هوية المكان وروعة التصميم في فن العمارة الإسلامية.

وكانت محصورة في حاراتها الرئيسة: الشام، والمظلوم، واليمن، والبحر، وبقيت شامخة كشواهد تاريخية لهذه المدينة الضاربة جذورها في أعماق التاريخ.

تاريخ بناء مسجد الشافعي

وبني مسجد الشافعي، الذي يقع في حارة المظلوم في القرن الـ17 ميلادي، وصمم ليكون مكشوفاً للحصول على تهوية جيدة فريدة، واستخدم في بنائه الطين البحري والحجر المنقبي، وتطعيم بنائه بالأخشاب.

أقدم مساجد جدة

ويعد جامع الشافعي بحارة المظلوم أقدم مساجد بجدة، حيث بُني في القرن الـ7 الهجري، ويتميز بمنارته الأثرية، إضافة إلى تصميمه الفريد حيث صُمم بطريقة هندسية بديعة ووسطه ساحة مكشوفة للقيام بعملية التهوية.

وتم بناء المسجد باستخدامه المواد التقليدية في عملية البناء، والمكونة من الطين البحري والحجر المنقبي والأخشاب وهي من المواد الأساسية التي كان سكان جدة يعتمدون عليها بحكم طبيعة الأجواء.



ويعد المسجد أحد أهم المواقع الإسلامية في المدينة، إذ يحكي واقع الإسلام قبل 1400 عام، ويأخذ شكل البناء المستطيل الشكل وينقسم إلى قسمين.

ويمتد من الغرب إلى الشرق، فالجزء الغربي يمتد على هيئة صحن مكشوف مربع الشكل وسط دكة ترتكز على أربعة أعمدة، والقسم الثاني هو الجزء الشرقي، وهو إيوان القبلة، وفيه عقود مدببة تقسم الإيوان إلى ثلاثة إيوانات موازية لحائط القبلة.

الإمام الشافعي

“المسجد العتيق” معروف بمسجد الشافعي كونه ينسب للإمام محمد بن إدريس الشافعي أحد الأئمة الأربعة الذي ولد عام 767 وأرجع المؤرخون أنه بني في عهد الخليفة عمر بن الخطاب حيث تم بناؤه بالمواد التقليدية التي تم بناء بيوت مدينة جدة بها وهي الطين البحري والحجر المنقبي والأخشاب والتي تلائم المدينة الساحلية.

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عمليات الترميم

وقد قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بزيارته في رمضان 2014م واطلع على مكوناته وتم إقرار تأهيله والحفاظ عليه ضمن البرنامج الوطني للعناية بالمساجد التاريخية.

وتم أثناء عمليات الترميم الحفاظ على كافة محتويات المسجد والحرص على عدم تعريضه لأضرار جراء الترميم، لذا حين تم الكشف عن وجود جبس ورمل في أساسات المبنى نتيجة لترميمه في حقب سابقة تم العمل بدقة على الترميم بطريقة تحفظه بصورته الأصلية.

اهتمام خادم الحرمين

وحَظِيَ مشروع ترميم المسجد العتيق (مسجد الشافعي)، باهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – في إطار اهتمامه بالمواقع التاريخية بشكل عام والمساجد التاريخية بشكل خاص، حيث قام بزيارة لمسجد الشافعي أثناء زيارته لجدة التاريخية في شهر رمضان في العام الماضي 1435هـ؛ و وقف على مشروع الترميم.

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كما استمع لشرح من رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عن المسجد وأعمال الترميم الجارية فيه، وجاءت الزيارة ضمن زياراته المتكررة للمساجد التاريخية، ومتابعته لمشاريع الترميم التي يتم تنفيذها ضمن البرنامج الوطني للعناية بالمساجد التاريخية.