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ماذا قال “ماسك” عن مقتل صاحب تطبيق شهير في عملية طعن بأمريكا
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ماذا قال “ماسك” عن مقتل صاحب تطبيق شهير في عملية طعن بأمريكا

ماذا قال “ماسك” عن مقتل صاحب تطبيق شهير في عملية طعن بأمريكا

ماذا قال “ماسك” عن مقتل صاحب تطبيق شهير في عملية طعن بأمريكا
٠٢:٠٥:٢٤ ص، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حرص الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، على نعي بوب لي، مؤسس شركة تكنولوجيا الدفع النقدي (كاش آب) التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، طعنا قرب وسط مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

تعليق ماسك

وعلق ماسك على الحادث قائلا: “الجريمة العنيفة في سان فرانسيسكو مروعة، وحتى إذا تم القبض على المهاجمين، فغالبا ما يتم إطلاق سراحهم على الفور.”

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مصاب بطعنتين

وعثرت الشرطة على بوب لي فاقدا للوعي على الأرض، مصابا بطعنتين في صدره، وفقا لصحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل، وبدأت عملية مساعدته للحفاظ على حياته قبل نقله إلى مستشفى سان فرانسيسكو العام.

يواجه مسؤولو مدينة سان فرانسيسكو انتقادات بسبب التهاون في مواجهة موجة جرائم العنف في السنوات الأخيرة، بينما لم تحدد شرطة سان فرانسيسكو بعد المشتبه به في هذه القضية، ولم يتم إجراء أي اعتقالات خلال التحقيق الجاري.

وقالت إدارة شرطة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، إن ضباطها استجابوا لتقارير عن حادث طعن يوم الثلاثاء الماضي، في حوالي الساعة 02:35 بالتوقيت المحلي (10:35 بتوقيت غرينتش).

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إيلون ماسك الشرطة الأمريكية مؤسس شركة تكنولوجيا الدفع النقدي مقتل مؤسس شركة

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