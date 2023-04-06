مواقيت الصلاة يوم 16 رمضان في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 16 رمضان 1444 هجرية، الموافق 7 إبريل 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:04 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:00، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:55 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:55 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 16 رمضان 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الجمعة
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:51
المدينة – 4:48
الرياض – 4:20
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:23
المدينة – 12:24
الرياض – 11:56
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:49
المدينة – 3:53
الرياض – 3:25
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:38
المدينة – 6:40
الرياض – 6:12
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:38
المدينة – 8:40
الرياض – 8:12
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