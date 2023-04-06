جيش الاحتلال يعلن بدأ قصف غزة.. والفصائل الفلسطينية تتوعد بالرد

تواصل- فريق التحرير:

شنت مقاتلات حربية تابعة لدولة الاحتلال، مساء أمس الخميس وحتى صاح اليوم الجمعة، سلسلة غارات على عدد من الأهداف في قطاع غزة، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

طائرات تابعة لدولة الاحتلال:

ونقلت وكالات ووسائل إعلام محلية، عن شهود عيان، أن الطائرات التابعة لدولة الاحتلال شنت غارات على عدد من الأهداف، بينها أرض زراعية شمالي القطاع، وموقع عسكري يتبع لفصائل فلسطينية بمدينة غزة.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية على الفور عن وقوع إصابات جراء القصف.

وفي وقت سابق أمس الخميس، توعدت “الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية” بالرد بكل قوة على أي “عدوان إسرائيلي” في غزة.

فيما قال رئيس الوزراء لدولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إن تل أبيب “ستضرب أعداءها وستجعلهم يدفعون الثمن”، معتبرا أنه “لا مصلحة في تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي”.

صواريخ تضرب دولة الاحتلال:

وأمس الخميس، تجدد إطلاق 3 صواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه دولة الاحتلال للمرة الثانية اليوم، بعد 34 صاروخا أعلن جيش دولة الاحتلال أنها أطلقت من لبنان تجاه منطقة الجليل.

وبينما لم تتبن أي جهة لبنانية المسؤولية، ذكرت صحيفة “هآرتس” التابعة لدولة الاحتلال أن التقديرات تشير إلى أن إطلاق الصواريخ جاء ردا على الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى.

متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي:

وحمل متحدث جيش دولة الاحتلال أفيخاي أدرعي، الحكومة اللبنانية وحركة “حماس” الفلسطينية، مسؤولية إطلاق صواريخ من لبنان، وقال إنه يفحص أيضا إمكانية تورط إيران في هذا الحادث.

وفي غزة، قالت دولة الاحتلال إنها رصدت، أمس الأول الأربعاء وأمس الخميس، إطلاق 9 قذائف صاروخية من قطاع غزة، نحو منطقة غلاف غزة جنوبي البلاد، سقط معظمها في مناطق مفتوحة، دون أن تؤدي إلى إصابات أو أضرار.

وعلى مدى ليلتين، اقتحمت شرطة دولة الاحتلال المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، واعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقلت مئات منهم.

الفصائل الفلسطينية:

وتوعدت “الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية” في قطاع غزة، أمس الخميس، بالرد بقوة على أي “عدوان صهيوني”.

وقالت الغرفة في بيانها: “في ظل تهديدات العدو لمقاومتنا ولأهلنا في غزة، فإننا نؤكد جهوزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على أي عدوان، والدفاع عن شعبنا في كل أماكن تواجده”.

وأضافت: “على العدو المجرم وقف عدوانه الهمجي بحق المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين فيه، وأن يتوقف عن مهزلة تصدير أزماته الداخلية باتجاه شعبنا ومقدساتنا”.

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