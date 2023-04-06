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أمين التعاون الإسلامي يبحث مع وزير خارجية إيران التطورات في القدس

أمين التعاون الإسلامي يبحث مع وزير خارجية إيران التطورات في القدس

أمين التعاون الإسلامي يبحث مع وزير خارجية إيران التطورات في القدس
٠١:٣٥:٥٩ ص، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، تطورات الوضع في فلسطين في ظل استمرار اعتدءات الاحتلال على المعتكفين والمصلين بالمسجد الأقصى المبارك.

الترحيب باستئناف العلاقات

ورحب أمين منظمة التعاون الإسلامي في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيران، بالاتفاق بين المملكة وإيران لاستئناف العلاقات.

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دعم القضية الفلسطينية

وأطلع أمين منظمة التعاون الإسلامي وزير خارجية إيران على جهود دعم القضية الفلسطينية، وفقا لـ”الإخبارية”.

التطورات في القدس

كما بحث أمين منظمة التعاون الإسلامي مع وزير خارجية إيران التطورات في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.

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الكلمات الدلالية:
الاحتلال الصهيوني التطورات في القدس القدس فلسطين منظمة التعاون الإسلامي وزير خارجية إيران

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