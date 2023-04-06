2500 عربة متحركة مجانًا لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي

تواصل – واس:

تُقدم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الرعاية الكاملة والخدمات اللازمة؛ لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من المُصلين والزوار للدخول والخروج من المسجد النبوي وإليه.

2500 عربة متحركة تعار مجاناً

وتؤكد وكالة شؤون المسجد النبوي، تسخير جميع الجهود لخدمتهم، من خلال توفير عربات كهربائية ومتحركة لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في ساحات المسجد النبوي.

يأتي ذلك بالإضافة إلى توفير أكثر من ٢٥٠٠ عربة متحركة تُعار لهم مجاناً عبر المكتب المخصص لذلك فى الجهة الجنوبية الغربية مخرج رقم ۳۰۹ والجهة الشرقية الشمالية مخرج رقم ٣٤٣.

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تهيئة 12 مصلى لكبار السن وذوي الإعاقة

كما تهتم الوكالة بتخصيص وتهيئة ١٢ مصلى خاصًّا بكبار السن وذو الإعاقة على مقربة من أبواب المسجد النبوي و٤ مصليات في الساحات وغرفة خاصة للصم والبكم في سطح المسجد النبوي تتسع لـ ۱۰۰ شخص، وقد جهزت لأداء الصلاة فيها والتعرف على محتوى خطبة الجمعة من خلال ترجمتها بلغة الإشارة.

كما هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مصاعد كهربائية للوصول لسطح المسجد النبوي ومصعد كهربائي في مواقف السيارات في الوحدة الخاصة بين مرفق رقم 1 ومرفق رقم ٢ في الجهة الجنوبية.

كما تم تهيئة مصعدين كهربائيين في الجهة الغربية باب ٩ والجهة الشرقية باب ٣٣ لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للسطح، بالإضافة إلى توفير دورات مياه خاصة بهم في جميع المرافق الصحية في قسمي الرجال والنساء.

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