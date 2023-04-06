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برنامج العمل عن بُعد يعلن عن توفر وظائف لكافة المؤهلات
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برنامج العمل عن بُعد يعلن عن توفر وظائف لكافة المؤهلات

برنامج العمل عن بُعد يعلن عن توفر وظائف لكافة المؤهلات

برنامج العمل عن بُعد يعلن عن توفر وظائف لكافة المؤهلات
٠١:٢٨:٣٤ ص، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. كاتب موارد بشرية.
  2. مراقب حركة مركبات.
  3. كاتب اتصال.
  4. مشرف مدخلي بيانات.
  5. مساعد إداري.
  6. اخصائي تسويق إلكتروني.
  7. اختصاصي تسويق.
  8. كاتب شكاوى.
  9. مدخل بيانات.
  10. كاتب استعلامات.
  11. مسوق عقاري.
  12. وغيرها

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عن البرنامج:

برنامج العمل عن بعد” هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.

ويعد بمثابة أول كيان سعودي رسمي مرخص من قبل الوزارة يعنى بدعم وتنظيم العمل عن بعد، ويخضع البرنامج للإشراف من قبل شركة تكامل لخدمات الأعمال.

وهي شركة حكومية تابعة لمنظومة وزارة العمل تقدم حلولاً متكاملة للعمل عن بعد من خلال وضع القوانين والضوابط والتنسيق مع الجهات الخاصة والحكومية لتوفير الدعم اللازم.

طريقة التقديم:

أوضح البرنامج، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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