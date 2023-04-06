حرق المطعم المفضل لـ”ماكرون” في الاحتجاجات الغاضبة بسبب قانون التقاعد

تواصل- فريق التحرير:

تسببت اشتباكات عنيفة اندلعت في باريس أمس الخميس في حرق مطعم في باريس يفضله الرئيس إيمانويل ماكرون.

مطعم ماكرون المفضل:

ويشتهر المطعم في فرنسا باستضافته لمأدبة عشاء لماكرون أقيمت في أجواء احتفالية بعد تصدره الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 2017.

جاء هذا خلال احتجاجات في أنحاء البلاد على قانون المعاشات الذي أصر الرئيس على تمريره رغم المعارضة الواسعة.

حرق مطعم في فرنسا:

واشتعلت النيران لفترة وجيزة في مظلة خاصة بمطعم (لا روتوند) أثناء رشق المحتجين للشرطة بالزجاجات والطلاء.ومنذ يناير الماضي استقطبت الاحتجاجات أعدادا ضخمة من الرافضين لإحدى الخطط الرئيسية لماكرون في ولايته الثانية، وهي إقرار قانون لمد سن المعاش عامين من 62 عاما إلى 64 عاما.

وأظهرت المسيرات والإضرابات غضبا واسع النطاق على ماكرون الذي كثيرا ما يكون مستهدفا في اللافتات والهتافات.

المحتجون في فرنسا:

كما هتف المحتجون “إضراب، حصار، رحيل ماكرون” في مدينة رين غرب البلاد حيث أطلقت الشرطة قنابل الغاز على المحتجين الذين رشقوا الشرطة بمقذوفات وأضرموا النيران في حاويات القمامة.

وأظهرت الاستطلاعات أن أغلبية عريضة من الناخبين يعارضون قانون المعاشات وقرار الحكومة بإقراره في البرلمان من دون تصويت.وقال زعماء النقابات والمحتجون إن السبيل الوحيدة للخروج من الأزمة هي إلغاء التشريع، وهو خيار دأبت الحكومة على رفضه.

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