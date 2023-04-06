شاهد.. اللحظات الأولى لزلزال بنما العنيف

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أظهر مقطع فيديو، تداولته وسائل إعلام وحسابات عبر “تويتر”، مشاهد اللحظات الأولى لوقوع زلزال عنيف في بنما، تجاوزت قوته 6 درجات بمقياس ريختر.

هلع وفوضى

ووثق الفيديو، الذي التقطته كاميرا جوال، من داخل متجر للمواد الغذائية، لحظات الهلع بين رواد المتجر، حين وقع الزلزال، وسادت الفوضى في أرجاء المكان، حسب “العين الإخبارية”.

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قرب السواحل الجنوبية

ورصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزالا بقوة 6.6 درجة بمقياس ريختر قرب السواحل الجنوبية لبنما، أول أمس الثلاثاء، وأشارت إلى أن بؤرة الزلزال كانت على بعد 94 كلم إلى الجنوب من مدينة دافيد، البالغ عدد سكانها نحو 83 ألف شخص.

بدون إنذار

وأفات وكالات أنباء أنه لم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات أو ضحايا بشرية جراء الزلزال، كما لم يصدر أي إنذار بشأن احتمال موجات التسونامي في المنطقة، حسب “روسيا اليوم”.

زلزال الفلبين

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، قبالة السواحل الشرقية للفلبين أمس، وحذّرت السلطات المحليّة السكّان من أضرار محتملة ومخاطر حصول هزّات ارتدادية.