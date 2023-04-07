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جمعية نماء التطوعية برفحاء توزِّع أكثر من 100 وجبة إفطار يوميًّا

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جمعية نماء التطوعية برفحاء توزِّع أكثر من 100 وجبة إفطار يوميًّا

جمعية نماء التطوعية برفحاء توزِّع أكثر من 100 وجبة إفطار يوميًّا

جمعية نماء التطوعية برفحاء توزِّع أكثر من 100 وجبة إفطار يوميًّا
٠٥:٠٧:٣٩ ص، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تقوم جمعية نماء التطوعية بمحافظة رفحاء، بتوزيع أكثر من مئة وجبة إفطار يوميًّا على المناوبين والمراجعين لأقسام الطوارئ بمستشفى رفحاء المركزي.

توزيع وجبات إفطار

كما يتم توزيع وجبات الإفطار على المسافرين عبر طريق الشمال الدولي المارين بالمحافطة، قبيل وفي أثناء وقت الإفطار طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال 30 متطوعاً ومتطوعةً يقومون بإعداد وتوزيع وجبة الإفطار المتكاملة لهم وتتضمن الماء والمعجنات والتمر والعصير واللبن.

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كما يشارك 40 متطوعًا يوميًّا من المنتسبين للجمعية في الإسهام بتقديم وتنظيم مشروع الإفطار الرمضاني الذي تقيمه جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في 6 مخيمات على طريق الشمال الدولي.

أهم أهداف المبادرة

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية منور الشيحي، أن هذه المبادرة تأتي كصورة من صور البذل و العطاء ضمن المبادرات الاجتماعية والخيرية التي تنفذها الجمعية في شهر الخير.

وتأتي هذه المبادرة، ضمن المبادرة المجتمعية الى أطلقها صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية تحت عنوان “في شهر الخير أبشر بالخير 3 ” ،إضافة إلى غرس حب العمل التطوعي لدى الشباب والشابات.

كما تستهدف المبادرة تعظيم قيمة العمل التطوعي لديهم، من منطلق رؤية 2030 في تشجيع العمل التطوعي ،وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي.

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الكلمات الدلالية:
إفطار الصائم جمعية نماء التطوعية رفحاء وجبات إفطار

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