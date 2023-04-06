الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. أمطار غزيرة وتجمعات للمياه في بريدة
2500 عربة متحركة مجانًا لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي
حرق المطعم المفضل لـ”ماكرون” في الاحتجاجات الغاضبة بسبب قانون التقاعد
تحذير.. هذا ما أنذرت به جوجل مستخدمي يوتيوب حول العالم
الحدائق وصلت إلى 284.. العاصمة المقدسة تستمر في التوسع وتهيئة المسطحات الخضراء
الدفاع المدني يخمد حريقًا في شاحنة على طريق جدة

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

شاهد.. أمطار غزيرة وتجمعات للمياه في بريدة

شاهد.. أمطار غزيرة وتجمعات للمياه في بريدة

شاهد.. أمطار غزيرة وتجمعات للمياه في بريدة
٠١:٢٧:١٠ ص، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وتجمعات للمياه في بريدة.

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة وتجمعات للمياه في شوارع بريدة، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق.

اقرأ أيضا:

تنبيه متقدم: أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى مساء الجمعة

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

هطول أمطار رعدية

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والحدود الشمالية.

اقرأ أيضا:

من اليوم للغد.. “الحصيني” يتوقع تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار أمطار بريدة بريدة تجمعا للمياه

مواد ذات صلة

المزيد
قدم من بريطانيا سيرا على الأقدام لأداء فريضة الحج (فيديو)

قدم من بريطانيا سيرا على الأقدام لأداء فريضة الحج (فيديو)

٠٣:٢٠ ص، الأثنين، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
دعاء مؤثر من صلاة التهجد بالحرم المكي ليلة 22 رمضان

دعاء مؤثر من صلاة التهجد بالحرم المكي ليلة 22 رمضان

٠١:٣٣ م، الثلاثاء، ٠٤ مايو ٢٠٢١
فيديو .. لحظة انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسًا للإمارات بالإجماع

فيديو .. لحظة انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسًا للإمارات بالإجماع

٠٨:٢٩ م، الثلاثاء، ١٧ مايو ٢٠٢٢
بالفيديو.. عاصفة ترابية تُخفي مطار الملك خالد بالرياض

بالفيديو.. عاصفة ترابية تُخفي مطار الملك خالد بالرياض

٠٢:١٢ م، الأثنين، ٢٣ أبريل ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *