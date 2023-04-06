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لمكافحة النصب والاحتيال.. “التجارة” تتخذ إجراءات جديدة لتوثيق المتاجر الإلكترونية

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لمكافحة النصب والاحتيال.. “التجارة” تتخذ إجراءات جديدة لتوثيق المتاجر الإلكترونية

لمكافحة النصب والاحتيال.. “التجارة” تتخذ إجراءات جديدة لتوثيق المتاجر الإلكترونية

لمكافحة النصب والاحتيال.. “التجارة” تتخذ إجراءات جديدة لتوثيق المتاجر الإلكترونية
١٢:٠٤:٤٠ ص، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن “منصة الأعمال” التابعة للمركز السعودي للأعمال هي المنصة الوحيدة المعتمدة من قبل الوزارة لتوثيق المتاجر الإلكترونية في المملكة بدلاً من منصة “معروف”.

متحدث التجارة:

ودعا متحدث “التجارة”، أصحاب المتاجر الإلكترونية إلى المسارعة في توثيق متاجرهم عبر المنصة، مبينًا اشتراط ربط الحسابات البنكية للمتاجر الإلكترونية؛ تعزيزًا لموثوقية تعاملاتها، والقضاء على حالات النصب والاحتيال، مشيراً إلى أن تنفيذ إجراءات التوثيق بطريقة سهلة وميسرة إلكترونياً عبر: https://business.sa .

وأوضح أن الحصول على التوثيق للمتجر الإلكتروني يتطلب وجود سجل تجاري أو وثيقة عمل حر سارية المفعول، ووجود حساب بنكي تجاري.

التجارة الإلكترونية:

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة التجارة ومجلس التجارة الإلكترونية لتطوير إجراءات التوثيق؛تعزيزًا لموثوقية تعاملات قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة.
يذكر أن المركز السعودي للأعمال يعد الوجهة الموحدة لقطاع الأعمال في المملكة، والهدف من إنشائه مواكبة أفضل الممارسات العالمية والوصول إلى بيئة أعمال جاذبة تعزِّز نمو الاقتصاد الوطني.

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الكلمات الدلالية:
إجراءات جديدة التجارة المتاجر الإلكترونية النصب والاحتيال توثيق متحدث التجارة مكافحة

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