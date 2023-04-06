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أربعة مؤذنين يتنافسون على أكبر جوائز “عطر الكلام”في الأذان والتلاوة

أربعة مؤذنين يتنافسون على أكبر جوائز “عطر الكلام”في الأذان والتلاوة

أربعة مؤذنين يتنافسون على أكبر جوائز “عطر الكلام”في الأذان والتلاوة
١٢:٠٤:٢٤ ص، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

استطاع كلٌّ من المؤذن السعودي محمد آل الشريف، والبريطاني إبراهيم أسد، واللبناني رهيف الحاج، والإندونيسي ضياء الدين، لفت انتباه لجنة تحكيم المسابقة بأدائهم الذي تميّز بتوظيفهم المقامات الصوتية المتنوعة، واستخدام الطبقات العلوية والسفلية في رفع الأذان.

الحلقة الأخيرة من البرنامج

يأتي ذلك ضمن منافسات المركز الأول الذي سيُكشف عنه وعن بقية المراكز الأخرى لفئتي الأذان والتلاوة في الحلقة الأخيرة من البرنامج عصر يوم غد الجمعة.

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واتسم أداء المتسابقين في حلقة اليوم بالدقة، والانفعالات المشبَّعة بالقوة والإحساس والمساحات الصوتية المتنوعة، إضافة إلى الانتقالات السلسة بين الجواب والقرار في جمل وألفاظ الأذان،التي شهدت ألوانًا من الأداء النغمي المتآلف مع كل مقام في روحه ونوعه.

وخلال حلقة يوم الجمعة ستُعلن بالترتيب أسماء الفائزين العشرة من فئة الأذان، إضافة إلى المتسابقين الآخرين من فئة التلاوة، وسيتم تكريمهم بجوائز هي الأكبر من نوعها في جميع مسابقات القرآن والأذان على مستوى العالم، إذ يزيد مجموعها على 12 مليون ريال.

أهداف المسابقة

وتهدف المسابقة التي تأتي بشراكة إستراتيجية مع رابطة العالم الإسلامي؛ لإظهار ثقافات العالم الإسلامي وتنوعها في تلاوة القرآن ورفع الأذان، والتعريف بسماحة الإسلام ووسطيته، إضافة إلى تكريم المواهب الإبداعية في التلاوة والأذان، واستحداث برنامج يبرز جماليات القرآن وتلاواته المتنوعة.

ويسلط برنامج “عطر الكلام” الذي يُبث يوميًّا خلال شهر رمضان على شاشة mbc، ومنصة شاهد الرقمية، الضوء على الأصوات المتميزة في تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان.

كما يسهم البرنامج في تبصير المشاركين والمشاهدين بملحوظات المحكِّمين في الأحكام التجويدية والقراءات والمقامات الصوتية الأساسية والفرعية.

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الكلمات الدلالية:
الأذان تلاوة القرآن عطر الكلام مسابقة الأذان والتلاوة

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