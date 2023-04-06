الدفاع المدني يخمد حريقًا في شاحنة على طريق جدة

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الخميس، إخماد حريق في شاحنة على طريق جدة.

إخماد حريق شاحنة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، أن فرق الدفاع المدني بجدة أخمدت حريقًا في شاحنة على طريق جدة – مكة، ولا إصابات.

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وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن تمكن “مدني الرياض” من إخماد حريق في مستودع بحي السلى.

ونشر حساب “الدفاع المدني” عبر موقع التواصل الاجتماعي “صورًا من جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق، وكتب :” أخمد مدني الرياض حريقًا في مستودع بحي السلي، ولا إصابات”.

في سياق أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر، واتباع سبل الأمان والسلامة المعتمدة في المنازل وفي المركبات، لتفادي مخاطر اندلاع الحرائق.

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