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بعد أزمات دبلوماسية.. الفلبين: سنعيد عمالتنا إلى الكويت “ولكن”!
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بعد أزمات دبلوماسية.. الفلبين: سنعيد عمالتنا إلى الكويت “ولكن”!

بعد أزمات دبلوماسية.. الفلبين: سنعيد عمالتنا إلى الكويت “ولكن”!

بعد أزمات دبلوماسية.. الفلبين: سنعيد عمالتنا إلى الكويت “ولكن”!
١٠:٥٧:٠٨ م، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الفلبين أنها ستعاود إرسال عمالتها إلى الكويت في غضون أسابيع، ولكن بعد تطبيق مزيد من الإجراءات التي تضمن سلامة عمالتها المنزلية في البلاد.

العمالة الفلبينية:

ونقلت صحيفة القبس الكويتية  عن مصادرها أن الفلبين ستطبق على الكويت مجموعة من الإجراءات المعمول بها في بعض الدول تستهدف:

-ضمان سلامة عمالتها.

– توقيع عقوبات صارمة على وكالات التوظيف في الفلبين والكويت.

– منع ارسال العمالة المنزلية لأصحاب العمل غير الملتزمين العقود.

كما كشفت الفلبين أنها ستحدد شروطاً على من يسمح له باستقدام العمالة المنزلية من خلال الامتثال للقواعد وما جاء في بنود العقود المبرمة.

وشددت على أخذ تعهدات حسب الأصول للالتزام بمعايير التوظيف الأخلاقية والعادلة وتوافر كل التراخيص المطلوبة منه سواء في الكويت أو الفلبين.

رقابة صارمة من المكاتب الكويتية:

كما أوضحت المصادر أنه ستكون هناك رقابة صارمة من المكاتب الكويتية على عمالتها المنتشرة لدى أصحاب العمل.

وتابعت : الرقابة ستكون عبر أرقام ساخنة على مدار الساعة، وفي حال التراخي في ذلك سيؤدي الأمر إلى ضم المكتب المخالف إلى قائمة الحظر التي تمنع استقدام العمالة الفلبينية له مجددا.

كما ستقوم الفلبين بتعيين متخصصين في مكتب العمل الفلبيني مؤهلين للرعاية الاجتماعية، مهمتهم تقديم تقارير منتظمة عن حالة العمالة في الكويت والمشكلات الواردة إليهم.

وأيضا سيتم منحهم حق التصرف المباشر لحلها وتقديم العون والمساعدة، اضافة إلى تخصيص مكتب مؤهل لرصد مشكلات العمالة والاستجابة لها.

وكانت هناك أزمة دبلوماسية بين البلدين بسبب شروط وطبيعة المعاملة مع العمالة الفلبينية.

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