تحذير.. هذا ما أنذرت به جوجل مستخدمي يوتيوب حول العالم

تواصل- فريق التحرير:

طالبت شركة جوجل جميع مستخدمي “يوتيوب” أن يكونوا في حالة تأهب قصوى، تحر فيها من حملات ضارة لسرقة البيانات الشخصية.

تحذير من جوجل:

وقالت الشركة :” إذا كان لديك حساب على “يوتيوب”، فأنت بحاجة إلى أن تكون في حالة تأهب قصوى من حملة بريد إلكتروني جديدة ضارة تحاول سرقة بياناتك الشخصية”.

يأتي هذا بعد اكتشاف حملة تصيد جديدة سيئة قد تترك تفاصيل شخصية، مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور، في أيدي المتسللين.

مستخدمي يوتيوب:

وأوضحت أن البريد الإلكتروني المزيف الذي يتم إرساله عبر العالم يبدو حقيقيا بشكل لا يصدق حتى مع أن عنوان المرسل يشير إلى أنه يأتي مباشرة من يوتيوب.

وتابعت :إذا وقع المستخدم في الفخ، فإن الروابط الضارة الموجودة داخل الرسالة ستوجه المستخدمين إلى موقع مزيف حيث يمكن بعد ذلك سرقة البيانات واستخدامها لمهاجمة الحسابات.

البريد الإلكتروني المزيف:

ويبدو البريد الإلكتروني المزيف، حقيقيا بشكل لا يصدق مع محاولة المحتالين خداع المستخدمين للنقر على الروابط الخطيرة من خلال اقتراح حظر الوصول إلى “يوتيوب” إذا لم يوافقوا على الشروط الجديدة.

كما تنص الرسالة على أنه “تم إرسال هذا البريد الإلكتروني لإعلامك بسياسة تحقيق الدخل الجديدة والقواعد الجديدة. يُرجى استخدام الرابط لتنزيل المستند. تحذير! أمامك 7 أيام للمراجعة والرد”.

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