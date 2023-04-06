الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
2500 عربة متحركة مجانًا لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي
حرق المطعم المفضل لـ”ماكرون” في الاحتجاجات الغاضبة بسبب قانون التقاعد
تحذير.. هذا ما أنذرت به جوجل مستخدمي يوتيوب حول العالم
الحدائق وصلت إلى 284.. العاصمة المقدسة تستمر في التوسع وتهيئة المسطحات الخضراء
الدفاع المدني يخمد حريقًا في شاحنة على طريق جدة
لمكافحة النصب والاحتيال.. “التجارة” تتخذ إجراءات جديدة لتوثيق المتاجر الإلكترونية

الرئيسية

 /

تقنية

 /

تحذير.. هذا ما أنذرت به جوجل مستخدمي يوتيوب حول العالم

تحذير.. هذا ما أنذرت به جوجل مستخدمي يوتيوب حول العالم

تحذير.. هذا ما أنذرت به جوجل مستخدمي يوتيوب حول العالم
١٢:٠٧:٤٩ ص، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

طالبت شركة جوجل جميع مستخدمي “يوتيوب” أن يكونوا في حالة تأهب قصوى، تحر فيها من حملات ضارة لسرقة البيانات الشخصية.

تحذير من جوجل:

وقالت الشركة :” إذا كان لديك حساب على “يوتيوب”، فأنت بحاجة إلى أن تكون في حالة تأهب قصوى من حملة بريد إلكتروني جديدة ضارة تحاول سرقة بياناتك الشخصية”.

يأتي هذا بعد اكتشاف حملة تصيد جديدة سيئة قد تترك تفاصيل شخصية، مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور، في أيدي المتسللين.

مستخدمي يوتيوب:

وأوضحت  أن البريد الإلكتروني المزيف الذي يتم إرساله عبر العالم يبدو حقيقيا بشكل لا يصدق حتى مع أن عنوان المرسل يشير إلى أنه يأتي مباشرة من يوتيوب.

وتابعت :إذا وقع المستخدم في الفخ، فإن الروابط الضارة الموجودة داخل الرسالة ستوجه المستخدمين إلى موقع مزيف حيث يمكن بعد ذلك سرقة البيانات واستخدامها لمهاجمة الحسابات.

البريد الإلكتروني المزيف:

ويبدو البريد الإلكتروني المزيف، حقيقيا بشكل لا يصدق مع محاولة المحتالين خداع المستخدمين للنقر على الروابط الخطيرة من خلال اقتراح حظر الوصول إلى “يوتيوب” إذا لم يوافقوا على الشروط الجديدة.

كما تنص الرسالة على أنه “تم إرسال هذا البريد الإلكتروني لإعلامك بسياسة تحقيق الدخل الجديدة والقواعد الجديدة. يُرجى استخدام الرابط لتنزيل المستند. تحذير! أمامك 7 أيام للمراجعة والرد”.

اقرأ أيضا:

“جوجل” تتيح أحد أهم خدماتها “الحصرية” للاستخدام العام

 

 

الكلمات الدلالية:
البريد المزيف تحذير جوجل سرقة البيانات مستخدمي يوتيوب

مواد ذات صلة

المزيد
سامسونج تسجل أرباحاً تشغيلية قيمتها 5 مليارات دولار في الربع الأول

سامسونج تسجل أرباحاً تشغيلية قيمتها 5 مليارات دولار في الربع الأول

٠٥:٥١ م، الخميس، ٠٧ أبريل ٢٠١٦
«السبيعي»: 4 خطوات لتغيير خلفية متصفح سفاري بنظام iOS15

«السبيعي»: 4 خطوات لتغيير خلفية متصفح سفاري بنظام iOS15

٠٩:٠٤ م، الأحد، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١
«أوبو» تطلق أفخم هواتفها بإمكانات مذهلة

«أوبو» تطلق أفخم هواتفها بإمكانات مذهلة

٠٧:٢٢ م، الأثنين، ٢٥ يونيو ٢٠١٨
خبراء يحذرون: برنامج «ابتزاز» يتخفى وراء تحديث ويندوز

خبراء يحذرون: برنامج «ابتزاز» يتخفى وراء تحديث ويندوز

٠٤:٥٩ م، الجمعة، ٠٢ سبتمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *