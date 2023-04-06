12 فائدة صحية مذهلة للشاي الأخضر.. تعرف عليها (إنفوجراف)

تواصل – فريق التحرير:

ينصح الأطباء وخبراء الصحة، بتناول الشاي الأخضر لفوائده الصحية العديدة، ومنها على سبيل المثال الوقاية من السكري وحرق الدهون وخفض ضغط الدم.

فوائد الشاي الأخضر

وتفصيلاً فإن من أهم فوائد الشاي الأخضر وفقًا لإنفوجراف نشرته “تواصل”، ما يلي:

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1- الوقاية من مرض السكري

2- خفض ضغط الدم

3- تدعيم عملية الأيض

4- تخفيض الكوليسترول الضار

5- الحمية من الجلطات

6- تزويد الكوليسترول النافع والـ HDL

7- زيادة حرق الدهون

8- الوقاية من التسمم الغذائي

9- معطر للفم

10- تحسين وظائف الكبد

11- منح الجسم المزيد من الطاقة

12- خفض مستوى السكر في الدم

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